Росіяни наступають на Покровськ: чому вони активізувались на цьому напрямку

Росія перекидає стратегічну частину своїх військ на Покровський напрямок. Це один з пріоритетних напрямків для окупантів. Тому ворог змушений підсилювати плацдарми, щоб там просуватись.

Це 24 Каналу зауважив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, росіяни не відвели з Покровського напрямку найбільш боєздатні підрозділи.

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Ворог далі підсилюватиме плацдарми

Олександр Коваленко зазначив, що росіяни не відвели з Покровського напрямку найбільш боєздатні підрозділи своєї 2-ї загальновійськової армії, 41-ї загальновійськової армії, які там перебувають з жовтня 2023 року. Це підрозділи зі складу групи військ "Центр". Тобто Лиманський напрямок.

Також росіяни силами 1-го армійського корпусу, а також деяких територіальних військ розпочали наступальні дії у районі Торецького плацдарму. Ворог відкриває Торецький напрямок.

Безумовно, вони будуть змушені підсилювати ці напрямки, плацдарми для продовження насамперед просування на Покровському напрямку. Також просування у північно-західному напрямку від Очеретиного для перерізання логістичної артерії між Покровськом та Костянтинівкою. І для продовження ударів та штурмових дій у напрямку на Торецьк,

– пояснив військовий оглядач.