Де росіяни намагаються наступати: військовий експерт назвав напрямки

Українські захисники продовжують "відправляти на концерт Кобзона" російську армію. За минулу добу наші військові ліквідували 1060 окупантів. Таких втрат росіяни можуть зазнавати щонайменше на трьох напрямках, на яких намагаються наступати.

Про це в коментарі 24 Каналу заявив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, мовиться про Кремінну, район Сіверська та Білогорівки, напрям Бахмуту.

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"Це майже один район в ширині приблизно 70 кілометрів – від Бахмуту до Кремінної. Вони намагаються на цій ділянці фронту проводити наступальні дії. Для них це дуже важливо", – заявив він.

Коли будуть наступати ЗСУ

Полковник ЗСУ в запасі переконаний, щойно окупанти втратять бойовий потенціал, українська армія піде в наступ. Нині ж ЗСУ обороняються. Він вважає, що це оптимальний варіант для знищення противника.

Після зниження бойового потенціалу ми почнемо рухатися й поблизу Бахмуту, й в поблизу того ж Сіверська на Лисичанськ. Дуже перспективний виступ – Сіверськ, Білогорівка, Лисичанськ.

Роман Світан упевнений, що початок такого руху зменшить тиск з Бахмутського напрямку.

Військовий експерт зазначив, що це може статися через те, що ЗСУ почнуть заходити в тил Попаснянського угруповання ворога, яке тисне на Бахмут.

Можливі проблеми в окупантів

"І Кремінна для росіян – дуже проблематичний район, оскільки там наступати нам набагато простіше, ніж росіянам оборонятися", – розказав полковник ЗСУ в запасі.

Військовий експерт розказав, де росіяни намагаються наступати: дивіться відео

На його думку, там досить незручна для оборони місцевість. І після втрати Кремінної російська армія втратить постачання з Валуйками в Росії. Звідти, упевнений Світан, забезпечують постачання й Попаснянському угрупованню окупантів.

"Вони намагаються в цих районах проводити наступальні дії, виходячи з парадигми "найкраща оборона – це наступ". Але потенціал закінчується", – сказав він.

При цьому, Роман Світан зауважив, що людський потенціал у ворога все ще є, хоча ще не готовий.

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