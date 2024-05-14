Росіяни планували операцію на Сумщині з самого початку та зосереджують там сили, – Буданов
Невеликі угруповання сил росіяни утримують в прикордонні в очікуванні можливості розпочати наступ. Втім, поточна ситуація на фронті поки не дозволяє їм здійснити свій план.
Росіяни поки не можуть приступити до активних дій на Сумщині. Про це повідомив голова Головного управління розвідки Кирило Буданов у етері національного телемарафону, повідомляє 24 Канал.
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Ворог нікуди не піде, його треба вибити
За словами Буданова, росіяни зосередили війська біля свого міста Суджа, на Сумському напрямку. Генерал стверджує, що ворог самостійно нікуди не піде з Харківщини. Стабілізація фронту буде тільки тоді, коли українські військові зможуть відтіснити його від кордону. Непрості бої, за його словами, ще будуть тривати.
Ще раз кажу: ця ситуація – вона не є якоюсь катастрофічною, не треба панікувати. Головна мета цієї інформаційної операції росіян – створення хаосу і паніки, підкріплюючи це діями на землі. Вони хочуть змусити наші підрозділи відходити на східних напрямках,
– підкреслив Буданов.
За його словами, ще одна мета росіян – дестабілізувати ситуацію всередині країни. Втім, підстав для паніки наразі нема.
Що наразі відомо про наступ росіян на Харківщину
- Росія 10 травня почала наступ на Харківщині. Очільник ГУР Кирило Буданов також очікує, що ворог почне просуватись на Сумщині. Відповідно до прогнозу Буданова, наступ на Харківщині триватиме ще "три – чотири дні". Після цього російська армія спробує наступати у Сумській області.
- В той же час, зараз росіяни посилили тиск на Харківському напрямку. Це не стало сюрпризом, адже окупанти постійно обстрілюють обласний центр КАБами та спрямовують туди "Шахеди" з Бєлгорода та Курська.
- Задля збереження життів наших воїнів українське військове командування ухвалило рішення про зміну позицій біля Лук'янців.
- Під час цієї наступальної операції, на думку генерала армії Миколи Маломужа, метою Росії може бути не захоплення Харкова. На це у них, найімовірніше, не вистачить сил. Насправді росіяни хочуть відтягнути українські сили з інших напрямків фронту.