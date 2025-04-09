Росіяни рвуться у прикордоння Сумщини та Харківщини: керівник ЦПД розкрив план Путіна

Окупанти почали наступ у Сумській та Харківській областях. Ворог намагається створити в цих регіонах буферну зону. Проте він має і більш далекоглядні плани.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко розповів 24 Каналу, що наразі відбувається в прикордонні Сумської та Харківської області. Також Головнокомандувач Олександр Сирський наголосив, що Росія не збирається зупиняти війну, збільшуючи "інтенсивність наступальних дій".

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Чи готується наступ на Суми та Харків

Раніше повідомлялося, що противник намагається закріпитися в Басівці Сумської області. Проте як зауважив Коваленко, це село, що майже повністю зруйноване ворогом, зараз перебуває в сірій зоні.

Штурмові групи росіян намагаються прорватися через кордон і закріпитися в зруйнованих будівлях та підвалах для накопичення сил. Там тривають постійні бої, але ворог Басівку не контролює,

– наголосив керівник ЦПД.

На Харківщині, зокрема, поблизу Куп'янська, активні наступальні дії ворога тривають впродовж останніх місяців. Він робив спроби форсувати річку Оскіл та закріпитися на протилежному від Куп'янська березі.

Мета противника – оточити місто та перерізати логістичне сполучення. Проте українським силам вдається мінусувати ворога, і його плани не здійснюються,

– підкреслив Коваленко.

Паралельно бойові дії тривають у Вовчанську, де весною та влітку 2024 року, а також в районі Липців, противник активно наступав. Проте він був зупинений та відкинутий Силами оборони України. Зараз росіяни підтягнули певні резерви і намагаються знову активізовувати свої дії на Харківщині.

На сьогодні про наступ на Харків не йдеться. Ворог здійснює спроби закріпитися в прикордонні, вирішити свої наступальні задуми на Куп'янському напрямку, але йому це не вдається,

– відзначив він.

Щодо наступальних дій росіян на Суми, то також зараз вони не відбуваються. Проте місто перебуває під постійною загрозою "Шахедів" та ракет, адже воно розташоване близько до кордону з Росією.

Сили оборони продовжують утримувати стратегічні ділянки фронту у Курській області і не дають великому ворожому угрупуванню увірватися на Сумщину.

Проте частина Сумської області перебуває в сірій зоні, тому що штурмові групи росіяни намагаються заходити туди.

Росіяни не роблять нічого нового

"В планах ворога закріплення у прикордонні Сумщини. Це дозволить йому здійснювати тиск на обласні центри України, що, за задумом росіяни, допоможе їм підсилити переговорну позицію в майбутньому", – пояснив Андрій Коваленко.

Дипломатія Путіна, за його словами, така, що він використовує події на фронті у перемовинах. Так було під час "Мінського процесу": деклароване припинення вогню або розведення сил завершувалось певними наступальними діями чи посиленням обстрілів. А потім це висувалося як козир у переговорних процесах.

Тому Росія не робить нічого нового, але прикро, що США наразі не відповідають на російську стратегію переговорів. Росія у свій час використовувала її з Європою, яка виявила безхребетність під час обговорення "Мінських угод",

– сказав він.

Важливо, на думку керівника ЦПД, щоб Сполученні Штати не купились на тактику воєнних маніпуляцій, які здійснює Росія.

Зазначимо, що заступник директора Центру досліджень армії Михайло Самусь вважає, що тактичні дії ворога в Сумській та Харківській областях на глибину не більш як 20 – 30 кілометрів, не можна назвати окремою операцію. Росіяни, на його думку, наразі не мають на меті захоплення обласних центрів або створення плацдарму для наступу на Київ.