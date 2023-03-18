"Росіяни здуваються": військовий експерт оцінив наступальний потенціал окупантів

Міноборони Великої Британії повідомило, що російські війська виснажили, принаймні тимчасово, боєздатність розгорнутих формувань в Україні і мають один із найнижчих темпів наступальних операцій щонайменше з січня цього року.

Військовий експерт Павло Нарожний також зазначив, що вогневий тиск окупантів на фронті суттєво послабляється. Про це він розповів 24 Каналу.

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Боєспроможність дуже низька

За інформацією експерта, росіяни здуваються.

Про це свідчить швидкість їхнього вогню, кількість артилерійських систем, які вони виводять на вогневі позиції, кількість пострілів, які вони роблять та їхня точність тощо,

– наголосив Нарожний.

Він підкреслив, що звісно, є ділянки фронту, на яких окупанти ще можуть підтримувати величезний тиск. Конкретно – в Бахмуті. Адже вони туди кинули дуже велику кількість особового складу і військової техніки.

"Але в цілому боєспроможність і, найголовніше, наступальна спроможність російської армії зараз дуже низька", – вважає він.

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Пишаються просуванням на 500 метрів

Військовий експерт звернув увагу на те, що російська пропаганда розповідає, як вони захопили якийсь завод, що розташований в Бахмуті.

Вони пишаються просуванням десь на 500 – 600 метрів вперед. І це величезна армія, в якій мільйон людей. Це все, що вони можуть розповісти про свої успіхи,

– наголосив співрозмовник.

На його думку, якби ворог дійсно мав наступальний потенціал, то міг би пропалити лінію оборони і наступав би не на 500 метрів, а на 50 чи 100 кілометрів.

"Але цього не відбувається", – резюмував Павло Нарожний.

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