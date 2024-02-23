Першочергова ціль – не Бахмут: Жданов припустив напрямок головного удару росіян

Російські окупаційні війська активізувалися по всій лінії фронту. Напрямком головного удару росіян може стати Вугледар, що на Донеччині.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов, зазначивши, що ворог уже почав здійснювати спроби прориву української оборони через Мар'їнський відтинок.

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"Росіяни хочуть з півночі зайти в тил нашого угруповання у Вугледарі. Так, принаймні, на карті виглядає сьогоднішня ситуація. Те угруповання військ, яке розташовується на Запорізькому напрямку, в чисельності до 50 тисяч військовослужбовців, частково починає вводитися в бій російським командуванням. Це підтверджує теорію, що, найімовірніше, намагатимуться прорвати оборону на Мар'їнському напрямку", – припустив військовий експерт.

Про Бахмутський напрямок

Водночас речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій сказав, що 50 000 російських військових не чинять такого тиску , який був в Авдіївці. За його словами, на Запорізькому напрямку інша тактика ведення бойових дій, умови та обставини.

У мережі шириться інформація про те, що Росія стягує нові сили та засоби на Бахмутський напрямок, імовірно, готуючись влаштувати "нову" Авдіївку.

За 22 лютого на Бахмутському напрямку Сили оборониокупантів в районах населених пунктів Кліщіївка та Майорськ Донецької області.

Жданов вважає, що Бахмутський відтинок окупанти можуть обрати для другого або відволікаючого удару, щоб максимально розтягнути українські сили на 2 оперативних напрямки з великим розкидом по лінії фронту.

І максимальним ускладненням через перекидання наших резервів з одного напрямку на інший. Імовірно, наступальна операція російських військ продовжується,

– констатував Олег Жданов.

Яка зараз ситуація на фронті