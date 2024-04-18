Росія готується до наступу у червні: Буданов назвав ключові цілі ворога

Російські війська планують розпочати свій новий великий наступ вже у червні цього року. Окупанти спробують повністю захопити Луганську та Донецьку області.

Очільник ГУР Кирило Буданов зауважив, що до виборів у США російські війська будуть намагатися захопити якомога більше територій. Опісля ж вони сподіваються, що Трамп допоможе легітимізувати їхні здобутки.

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Окупанти готуються до наступу на Донбас у червні

За словами Буданова, росіяни вже у червні цього року спробують захопити Донецьку та Луганську області – регіони, про які Путін вже так давно мріє.

Очільник ГУР додав, що після свого наступу, російські війська зосередяться на тому, що будуть очікувати виборів президента США у листопаді.

До інавгурації вашого президента (США – 24 Канал) вони намагатимуться отримати якнайбільше територій Донецької та Луганської областей,

– зазначив Буданов.

За його словами, росіяни сподіваються на президентських виборах США перемогу здобуде Трампа і допоможе легітимізувати успіхи окупантів на фронті.

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