Росія готується до наступу у червні: Буданов назвав ключові цілі ворога

18 квітня 2024, 07:39
Читать новость на русском

Джерело:

The Washington Post

Російські війська планують розпочати свій новий великий наступ вже у червні цього року. Окупанти спробують повністю захопити Луганську та Донецьку області.

Очільник ГУР Кирило Буданов зауважив, що до виборів у США російські війська будуть намагатися захопити якомога більше територій. Опісля ж вони сподіваються, що Трамп допоможе легітимізувати їхні здобутки.

Дивіться також Крига скресла: що відомо про пакет допомоги для України, який можуть ухвалити у США

Окупанти готуються до наступу на Донбас у червні

За словами Буданова, росіяни вже у червні цього року спробують захопити Донецьку та Луганську області – регіони, про які Путін вже так давно мріє.

Очільник ГУР додав, що після свого наступу, російські війська зосередяться на тому, що будуть очікувати виборів президента США у листопаді.

До інавгурації вашого президента (США – 24 Канал) вони намагатимуться отримати якнайбільше територій Донецької та Луганської областей,
– зазначив Буданов.

За його словами, росіяни сподіваються на президентських виборах США перемогу здобуде Трампа і допоможе легітимізувати успіхи окупантів на фронті. 

Кирило Буданов: останні новини

  • Буданов заявив, що українські війська будуть добре підготовлені до майбутнього наступу росіян. Втім, він наголошує, що наразі невідомо, як складеться далі ситуація, адже без допомоги союзників буду катастрофічно важко.
  • Він заявив, що в України є план, щоб зменшити російський потенціал. Він охоплює атаки на військову промисловість, критичні військові об'єкти, аеродроми, командно-контрольні пункти Росії.
  • Очільник ГУР також анонсував нові рейди російських добровольців на території країни-агресорки. За його словами, усе це робиться для того, щоб показати безсилля Путіна.
Автор: Ярослав Погончук