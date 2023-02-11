У розвідці розповіли, чи має Росія достатньо ресурсів для широкомасштабного наступу

Україна та весь світ готуються до можливого широкомасштабного наступу з боку Росії. У розвідувальному відомстві розповіли, чи достатньо у ворога для цього ресурсів.

Зауважимо, що можливий новий наступ з боку Росії став причиною того, що Україна останнім часом просить у союзників значно більше зброї. Вона буде необхідна не лише для стримування ворога, а й для проведення контрнаступу та звільнення територій.

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Чи достатньо у ворога ресурсу

На це питання відповів представник Головного управління розвідки Андрій Черняк. Він підкреслив, що до річниці повномасштабного вторгнення – 24 лютого – ворогу не вдасться накопичити достатньо ресурсів. Тож до цього часу він може не розпочати широкомасштабний наступ.

У той час, як поширюється інформація про запланований на 24 лютого широкомасштабний наступ Росії, українська військова розвідка повідомляє, що Росія вже розпочала повномасштабний наступ 24 лютого минулого року, який триває й сьогодні,

– наголосив він.

Водночас Черняк додав, що ворог може упродовж найближчих тижнів активізувати свої зусилля на Сході України. Наразі окупанти займаються пошуками "слабких місць у нашій обороні". Оскільки у загарбників недостатньо ресурсу для повномасштабного наступу, вони намагатимуться втілити у життя свої наявні цілі. Мовиться про необхідність "досягнення бодай якогось тактичного успіху на Сході України".

Високоточної зброї у ворога бракує

Росія стикається з браком високоточної зброї, і, попри це, вона продовжить використовувати ракетний терор проти мирного населення в Україні,

– підкреслив Черняк.

За його словами, окупанти вже використали понад 80% високоточних ракет, яких мали у своєму арсеналі. Ворог прагне відновити виробництво небезпечного озброєння, але йому це не надто вдається, наголосив Черняк.

Ворог може відкрити новий фронт

Оглядачі зробили припущення щодо того, якими можуть бути плани Росії на новий наступ. Окупанти можуть спробувати розпорошити ЗСУ. Задля цього ворог може відкрити новий фронт.

За наявною інформацією, його можна очікувати у двох сусідніх областях. Саме тому українці уважно стежать за тим, як окупанти переміщують свою техніку та живу силу у районі Сум. Також розуміють, що в будь-який момент ворог може спробувати повернутися на Харківщину.