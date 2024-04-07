На початку літа Росія почне наступ на Донбасі, – Буданов про подальший перебіг бойових дій
Джерело:ARD
Росія активізувала свої зусилля на фронті. Очільник ГУР зазначив, що вже влітку Росія може почати наступ на Донбасі.
Кирило Буданов у інтерв'ю сказав, що ситуація на фронті складна, але контрольована. За його словами, до кінця весни в Україні очікують на активізацію російських наступальних дій.
Дивіться також "Під контролем ЗСУ" : як росіяни готуються до оборони в Криму
До певного моменту змін не буде
Буданов пояснив, що Україна очікує від Росії посилення наступальних дій наприкінці весни – на початку літа, насамперед під Донецьком. Він окреслив, як будуть відбуватися ці дії. росіяни трохи просунуться у бік Часового Яру та рухатимуться до Покровська.
При цьому глава ГУР вважає, що до початку очікуваного російського наступу значних змін на фронті не буде.
Кирило Буданов не відкидає і українського наступу цього року, однак детальніше говорити про це він не став.
Вже вкотре головний розвідник повторив, що Україна потребує "додаткових обсягів артилерійських систем, додаткових обсягів боєприпасів".
Зеленський також висловлювався про дефіцит
- Україна відчуває на собі нестачу боєприпасів та систем протиповітряної оборони. Володимир Зеленський сказав, що це не дає нам можливості контрнаступати.
- Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю сказав, що наша держава не має снарядів для того, аби проводити контрнаступальні дії. Водночас він зазначав, що Україна буде зривати плани окупантів.
- Водночас він відзначив, що вдалося досягти чесного розподілу наявних снарядів між бригадами, що перебувають на найбільш напружених напрямках.