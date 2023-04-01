Людські ресурси не вичерпані, – військовий експерт сказав, чи може Росія піти у потужний наступ

Взимку багато західних ЗМІ писали про можливий "великий наступ" Росії на фронті. Однак зараз в британській розвідці повідомляють, що ця операція провалилася.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров. За його словами, теоретично можна очікувати і другої хвилі цього наступу. Але для цього окупанти мають зібрати значні сили на одному напрямку. Поки такого немає.

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Зараз російське командування нагадує боксера, який намагається діяти на кількох напрямках. Поки що немає підстав говорити, що зосереджене якесь ударне угруповання. Я поки такого не бачу,

– зазначив Федоров.

Звісно, теоретично можлива і 2, і 3 хвиля нового наступу. Все ж людські ресурси в окупантів не вичерпані. Але якість озброєння у них значно гірша, ніж у Збройних Силах України.

Чи може Росія кинути на фронт строковиків

Нещодавно Путін підписав указ про весняний призов, в межах якого хочуть залучити 147 тисяч строковиків. Він триватиме з 1 квітня – до середини червня. Спершу строковики проходять курс молодого бійця за 2 місяці. Після того їх розподіляють по частинах.

Загалом базова підготовка триває близько 4 – 5 місяців. Хоча, якщо окупантам не вистачає живої сили, то їх можуть кинути і швидше. Однак тут потрібно враховувати ще й інші деталі.

Федоров припустив, чи може Росія кинути на війну строковиків: дивіться відео

Формально з точки зору закону ці строковики мають підписати контракт – і вже тоді їх можуть кинути на поле бою. Адже Росія не оголосила війну, а заявила про так звану "спеціальну військову операцію",

– наголосив Федоров.

Якщо припустити, що окупанти почнуть силою вибивати згоду на підписання контракту, то строковики можуть з'явитися щонайменше після 3 – 4 місяців. Але тоді у них буде лише початкова підготовка.

В Росії почався весняний призов строковиків