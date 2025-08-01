Росіяни намагаються підтримувати темп наступу не лише на сході, але й на півдні України. Є 2 загрозливі напрямки, де окупанти намагаються просунутись.

Про це 24 Каналу розповів колишній працівник СБУ Іван Ступак, зазначивши, що відтинок Покровськ – Костянтинівка і далі залишається головною метою ворога. Росії поступово вдається просуватися там.

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"Знову зменшується ця "горловина" навколо Покровська. Тепер це вже 15 кілометрів. За моїми суб'єктивними оцінками, якщо вона буде менше в ширину, ніж 10 кілометрів, тоді питання виходу з міста стане максимально актуальним, щоб можна було безпечно вийти та вивести техніку, обладнання і боєприпаси", – сказав він.

Який ще важливий напрямок під загрозою?

Іван Ступак вважає, що у Сил оборони виникла ще одна серйозна загроза на Запорізькому напрямку. Мовиться про населений пункт Степногірськ.

Яка ситуація на Запорізькому напрямку: карта

Чому він важливий? Росіяни зараз його активно штурмують. Це Запорізька область ближче до річки Дніпро. Селище розташоване на висоті,

– зауважив він.

Якщо ворогу вдасться захопити цей населений пункт, то йому відкриється можливість з висоти обстрілювати південні околиці Запоріжжя артилерією та дронами. Росіяни докладають для цього багато зусиль.

Додамо, Покровський напрямок все ж залишається одним із найбільш напружених ділянок фронту – місто перебуває в напівоточенні. Офіцер ЗСУ Андрій Ткачук наголосив, що пріоритетом оборони є збереження особового складу, адже люди – найцінніший ресурс української армії. За його словами, Росія прагне здобути символічну перемогу до зими, тому намагається просунутися у бік Покровська, попри втрати у зонах ураження українських дронів.