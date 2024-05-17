Росіяни на першій лінії оборони Харківщини: Зеленський відповів, чи був там бетонний захист
Нещодавно у мережі з'явилися повідомлення про те, що ворог нібито просунувся до бетонної лінії оборони в Харківській області. Володимир Зеленський заперечив цю інформацію.
Російські окупанти дійшли лише до першої лінії оборони. Про це розповів президент Володимир Зеленський під час зустрічі із журналістами, повідомляє 24 Канал.
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У Харківській області 3 лінії оборони
Володимир Зеленський заперечив інформацію про те, що росіяни дійшли до бетонної лінії оборони у Харківській області. Він заявив, що ворог перебуває приблизно на першій лінії, яка була побудована військовими під безперервними обстрілами ворога.
Він зазначив, що бетонні фортифікаційні споруди на кордоні побудувати було просто неможливо, тому що ворог безперервно обстрілював цю зону і люди гинули від ворожого вогню.
Глава держави пояснив, що крім першої лінії оборони, є ще друга та третя. Першу та другу лінії захисту, ризикуючи життями, будували наші воїни під час регулярних атак з боку Росії. Натомість третю вже будувала місцева влада.
Зеленський наголосив, що всі 3 лінії оборони – вкрай важливі для захисту, однак найміцнішою, власне, є остання, оскільки її будували вже в спокійних та відносно безпечних умовах.
Яка ситуація зараз на Харківщині
- Згідно з повідомленням Генштабу, за минулу добу на Харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень.
- Наші захисники зуміли відбити 8 атак в районах населених пунктів Липці, Стариця та Вовчанськ.
- Окупанти намагаються прорвати оборону українських підрозділів на напрямку Шебекіно – Вовчанськ, однак Генштаб запевняє, що ситуацію в місті контролюють українські війська.
- Також ворог досі намагається наступати на Куп'янському напрямку. Сили оборони відбили 6 атак противника. В окремих районах наші війська покращують своє тактичне положення.
- Ще одне бойове зіткнення триває на напрямку Крохмальне – Берестове. Наразі ситуація там контрольована.