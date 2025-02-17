Трамп відповів, чи вважає можливим наступ Росії на країни НАТО
- Зеленський вказав на ризики, що Росія може почати війну проти НАТО, починаючи з малих країн, які були у складі СРСР.
- Дональд Трамп не вважає можливою загрозу наступу Росії на країни НАТО, відповідаючи на застереження Зеленського.
Під час Мюнхенської безпекової конференції Володимир Зеленський попередив про можливість наступу Росії на країни НАТО вже цього року. Дональд Трамп відповів, що думає про це.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.
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Що Трамп думає про загрозу наступу Росії на країни НАТО
Так, Дональд Трамп не вважає можливою загрозу наступу Росії на країни НАТО.
"Ні, я не погоджуюся. Навіть анітрохи", – сказав Трамп у відповідь на застереження Зеленського.
Зазначимо, що український президент в інтерв’ю NBC News розповів, що за данними розвідки, Росія може почати війну проти НАТО. Є ризики, що це можуть бути Польща і Литва.
Вони почнуть з тих маленьких країн, які були в СРСР. Але Європа не відповість, бо в них нема чим, – вказав він.
Володимир Зеленський зазначив, що є документи про підготовку та навчання військових на території Білорусі. То ж є перспектива, що вже цього літа Росія спробує напасти на інші країни, бо Путін "думає не лише про Україну".
Зеленський зазначив, що вже цього року Росія підготує 15 дивізій для тренування і посилення ситуації на білоруському напрямку. "Це буде 100 – 150 тисяч людей. Вони можуть піти як і в Україну, як було у 2022 році, так і в Польщу та Балтику", – наголосив гарант.