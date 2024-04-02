Зимова кампанія провалилася: коли може початися новий російський наступ

Росія не досягла своїх цілей у зимовій наступальній кампанії. Зараз вони, ймовірно, збирають резерви, аби провести нові великі атаки через кілька місяців.

Про це 24 Каналу розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, зауваживши, що окупанти не полишають спроб виконати одну зі своїх цілей – вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

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Коли може початися новий наступ Росії

Ймовірно, зараз Росія накопичує резерви. Через кілька місяців вони спробують знову піти у великі наступальні дії. Попередні спроби були невдалими.

Їхня зимова кампанія фактично провалилася. Вони не виконали своїх завдань. Не вийшли на адмінмежі Донецької та Луганської областей; не прорвали лінію фронту. Ймовірно, за 2 місяці вони спробують накопичити живу силу та техніку, а на початку літа поновлять наступальні дії,

– вважає Кузан.

Зараз важливо, аби західні партнери продовжували допомагати Україні. Чим більше буде тих же боєприпасів – тим швидше вдасться знищити наступальний потенціал Росії. Хоча варто розуміти, що окупанти постійно намагаються атакувати на фронті. Але вони зазнають дійсно великих втрат.

Паралельно Росія займається тероризмом на прифронтових територіях. Вони продовжують закидати прикордонні області авіабомбами, аби створити там гуманітарну кризу. Україні потрібні західні літаки та системи ППО, які зможуть знищувати ворожу авіацію.

Ситуація на фронті: коротко