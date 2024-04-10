Ворог марить про масштабування наступу: які 2 складові допоможуть ЗСУ протистояти йому

Росіяни продовжують завдавати ударів по містах України. Особливо потерпає Харків від атак, зокрема, потужними авіаційними бомбами та ракетами С-300. Ці дії ворога можуть свідчити про підготовку до можливого наступу.

Водночас на Харківщині та інших прикордонних з Росією областях українські сили активно будують фортифікаційні споруди. Військовий експерт Владислав Селезньов сказав 24 Каналу, що насамперед не потрібно піддаватись панічним настроям щодо потенційного наступу противника.

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Ворог зазнає серйозних втрат

Росіяни наразі не мають відповідного ресурсу, щоб здійснювати масштабні наступальні операції.

Для того, щоб окупувати Авдіївку, ворог зосередив біля неї 120-тисячне військо, бойові дії там вирували понад три місяці. Проте Харків значно більше місто, ніж Авдіївка, тому ворог не зможе в короткий термін назбирати набагато чисельніше військо для того, щоб реалізувати цю місію,

– наголосив військовий експерт.

До того ж українське військо реалізує проведення стратегічної оборони, яка передбачає створення потужних інженерних фортифікацій, зокрема на Харківському напрямку.

Перша лінія оборони проходить приблизно за 10 кілометрів від державного кордону, тому, на його думку, легкої прогулянки у ворожої армії цього разу точно не буде, як у лютому 2022 року.

"Ми протистоїмо ворожому війську, використовуючи навіть ті обмежені ресурси, які надають ЗСУ підприємства українського оборонно-промислового комплексу, а також наші деякі європейські партнери. Крім того, ворог зазнає серйозних втрат, тому він може марити про наступ, але не зможе реалізувати свої марення в практичній площині", – зауважив Селезньов.

Нам потрібно робити свою справу

Водночас виключати можливість проведення ворогом наступу не можна. Останні 4 – 5 днів він, за словами військового експерта, активізувався на Куп'янському напрямку. Наразі там йдуть потужні бої. Також росіяни не припиняють спроб докорінно змінити ситуацію на кількох напрямках: в районі Часового Яра, поблизу Авдіївки, на півдні Запорізькій області.

Що відбувається поблизу Авдіївки та Часового Яру: дивіться на карті

Росіяни мають успіхи тактичного рівня, проте платять вони за це велику ціну, втрачаючи щодоби велику кількість особового складу та техніки.

Варто розуміти, що ключова компонента, яка дозволяє українським силам тримати бодай паритет на полі бою, має дві складові:

лінії інженерних фортифікацій;

ресурси від партнерів.

Постачання ресурсів українській армії, за словами Селезньова, важко прогнозувати. Це стосується ініціативи президента Чехії Петра Павла з надання Україні понад 800 тисяч боєприпасів, а також процесу виділення США військово-технічної підтримки на суму 61 мільярд доларів.

"Ворог, дійсно, не припиняє агресивних спроб атакувати нашу територію. Президент говорить, що нова масштабна наступальна кампанія Росії може відбутися наприкінці травня – початку літа. А нам потрібно робити свою справу: створювати потужні фортифікації, працювати над тим, щоб українське військо мало достатню кількість ресурсів для перетворення на попіл усіх марень ворога рушити вперед", – підкреслив Владислав Селезньов.

Ситуація на фронті: коротко