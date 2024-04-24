Росіяни вже готуються: Мусієнко назвав 3 напрямки, де можуть піти у наступ

Росія готує великий наступ на початок літа. Найімовірніше, вони наступатимуть на 3 напрямках. Але якихось несподіванок не мало б бути.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що несподіваних напрямків не мало б бути. Розвідка працює, Сили оборони працюють.

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Звісно, що Росія хотіла б, аби всі в Україні думали, ніби почнуться знову події початку повномасштабної війни. Тут також недоречною є карта від видання The Sun про майбутній наступ росіян. Деякі напрямки на карті були досить дивними. Насправді окупанти не мають ресурсів, аби знову поперти вперед на різних напрямках фронту.

Де може бути наступ Росії

Як вважає Мусієнко, удару варто очікувати на трьох напрямках. Перший – фланговий удар з Бєлгородської області на Харківщину. Другий – удар в бік Часів Яру та з Авдіївського напрямку. Третій – можлива спроба наступати на Вугледарському напрямку.

Росіяни вже готуються. Вони спробують розтягнути наші сили на Сході. Решта – це буде відвернення уваги наших сил. Хочуть зробити картинку наступальних дій. Наше командування прораховує різні сценарії. Звісно, ситуація на Сході складна. Але, попри брак озброєння та підтримки, Сили оборони стримують ворога,

– сказав Мусієнко.

Звісно, Україну очікуватимуть непрості тижні та місяці. Але обставини все одно будуть змінюватися. Вже є позитивні новини про продовження підтримки від Сполучених Штатів. Піде також європейська підтримка. Буде значно більше ресурсів, аби знищувати наступальний потенціал окупантів.

Не варто забувати, що влітку в Україні мали б з'явитися винищувачі F-16. А ще, найімовірніше, будуть далекобійні ракети ATACMS.

Наступ Росії: коротко