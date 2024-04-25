Полковник запасу припустив, яким може бути "великий наступ" Росії під час саміту НАТО

За повідомленням видання Atlantic Council, Владімір Путін може скористатись можливістю почати "великий наступ" під час саміту НАТО 9 липня у Вашингтоні з метою принизити Альянс. Однак на щось більше, крім локальної військової операції, Росія не здатна.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що росіяни можуть підкріпити свої сили для наступу на Схід. У такий спосіб вони будуть відвертати увагу росіян від саміту НАТО.

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Не буде масштабного наступу

За словами Світана, росіянам до початку саміту НАТО вистачить часу, щоб накопичити сили лише для локальної атаки. Це не буде якась масштабна операція.

Це може бути Часів Яр, Курахове, Покровськ, Вугледар для внутрішніх потреб,

– підкреслив військовий експерт.

Росіяни, на думку Світана, не збираються щось доводити НАТО чи Європі, а мають на меті покрити весь "негатив" для росіян, який принесе їм саміт НАТО.

Якусь "вишеньку на торті" спробують піднести,

– додав військовий експерт.

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