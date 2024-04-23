Це найгірший варіант: наскільки потужний наступ росіяни можуть підготувати найближчим часом

Британський таблоїд The Sun опублікував матеріал щодо можливих напрямків майбутнього російського наступу. Там переконані, що великі наступальні дії будуть на трьох напрямках. Але навряд чи це станеться.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов, зауваживши, що не варто абсолютно вірити в матеріал британського таблоїда.

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Чи можливий дійсно масштабний наступ Росії

В матеріалі якраз стверджують, що Росія буде робити великий наступ на Харків; пробувати просуватися з-під Кремінної та атакувати з-під Роботиного. Паралельно будуть йти менші атаки на інших напрямках.

Цей варіант – найгірший в можливих варіаціях. Але давайте відверто говорити – Росія не має ресурсів, аби одномоментно масштабно наступати одразу з трьох напрямків. Ще й один з них – це новий напрямок наступу на Харків,

– сказав Селезньов.

Звісно, окупанти досі мають перевагу на полі бою. Вони здатні просуватися на тактичному рівні в межах 100 – 200 – 300 метрів. Це неприємно, але жодного "армагедону" немає.

Зараз багато що залежатиме від подальшої військової допомоги для України. Є сподівання, що Штати вже найближчим часом повністю ухвалять допомогу. І це дозволить покращити ситуацію на полі бою і посилити протиповітряну оборону нашої держави.

Новий російський наступ: коротко