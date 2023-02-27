Наступ росіян вже "захлинається": чого очікувати на фронті на початку весни
Владімір Путін наказував своїм військам до 1 березня вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Однак плани окупантів провалилися.
Про це 24 Каналу розповів Андрій Коваленко – політтехнолог та аеророзвідник добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ). За його словами, російські загарбники намагаються просунутися на Сході України.
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Наступ ворога на Сході вже "захлинається"
Однак Сили оборони України дають відсіч окупантам і стримують наступ ворога.
Наступ росіян триває вже кілька тижнів. Але він переважно вже захлинається на багатьох ділянках,
– розповів Коваленко.
Як пояснив аеророзвідник, скоро почнеться відлига. І на фронті у широкому сенсі в окупантів вже не буде можливості здійснювати рейди бронетехніки на певні дистанції через те, що ґрунт буде вологим.
Коваленко додав, що через погодні умови танки та бронетехніка просто загрузатимуть у багнюці.
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Росіяни не матимуть успіху у районі Сватового та Кремінної
Як зазначив аеророзвідник, згортання атак ворога не стосується Бахмута та Вугледара на Донеччині.
Але контрнаступ росіян в районі Сватового та Кремінної аж до Лимана, який вони планували, швидше за все, не буде успішним,
– наголосив Коваленко.
Він зазначив, що окупанти не матимуть змоги атакувати на цьому напрямку з 2 причин.
- По-перше, через дії Сил оборони.
- По-друге, наступальним потугам ворога заважатиме відлига.
"Настає сезон, який не дозволяє воювати та робити наступи у тому вигляді, у якому росіяни їх планували", – зауважив аеророзвідник.
Перспективи для ЗСУ
Погодні умови на початку весни відкривають певні можливості для Сил оборони.
За цей час є гарна можливість завдати максимальних втрат ворогу, оскільки окупанти перейдуть переважно до піхотних рейдів штурмових груп,
– сказав Коваленко.
Він додав, що такі піхотні виходи на підготовані позиції Сил оборони для ворога завершуються переважно великими втратами.
Ситуація на фронті: головне
- Росія продовжує вести повномасштабну війну проти України. Наразі окупанти намагаються вести наступ на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.
- Як розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, Росія розпочала повномасштабний наступ у Луганській області. Найактивніші бої ідуть біля Білогорівки, на напрямку Сватове – Куп'янськ і в районі Кремінної.
- Росія підтягує резерви до Бахмута у Донецькій області. Військовий експерт Олег Жданов припустив, що окупанти посилять тиск на місто-фортецю з трьох боків.