Данілов назвав два напрямки, де війська Росії можуть піти в наступ

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов розповів, де російські війська можуть піти в наступ. Він виокремив два напрямки.

Про це він розповів в інтерв'ю Reuters. За його словами, російські війська в рамках нового наступу можуть здійснити атаки на північному сході від Харкова або на півдні від Запоріжжя.

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Данілов впевнений, що Росія прагнутиме досягти наочних результатів

Данілов наголосив, що окупанти перевіряють українську оборону біля Запоріжжя. Також Київ не виключає того, що росіяни можуть піти у наступ у Харківській області, яка була відбита минулого року під час стрімкого контрнаступу ЗСУ.

Спроби наступу або на Харківському, або на Запорізькому напрямі, звісно, будуть. Наскільки вони будуть успішними, залежатиме від нас,

– сказав Данілов.

За словами Данілова, Росія прагнутиме досягти наочних результатів до роковин свого повномасштабного вторгнення 24 лютого: "Їм треба щось показати перед своїм народом".

При цьому Данілов має сумніви, що російські війська спробують атакувати з території Білорусі – там немає для цього достатніх сил.

Чи дійсно Росія готується до повторного наступу

Неназваний радник ЗСУ заявив Financial Times, що Росія має намір розпочати наступ протягом наступних 10 днів, тобто до 15 лютого, що дозволить російським військам завдати удару по українських позиціях до прибуття західних танків і бойових машин піхоти.

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 5 лютого заявив, що росіяни хочуть в лютому спробувати відігратися за торішні поразки, але Україна має вистояти.

Про це також говорив і міністр оборони Олексій Резніков. Він заявив, що залишається висока ймовірність того, що Росія розпочне можливе нове вторгнення вже у лютому. За його словами, Сили оборони очікують можливий новий наступ до 24 лютого.

Британська розвідка оцінила бойові спроможності Кремля. Там заявили, що Росія навряд чи відновить великі наступальні операції в Україні з початку січня 2023 року. Там вказали на проблеми Росії з озброєнням.