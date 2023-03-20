Чи може Росія розпочати наступ ще на нових напрямках: прогноз Наєва

Російський ворог продовжує вести наступ у Луганській та Донецькій областях. Однак наразі в окупантів недостатньо сил для наступальних дій на інших напрямках.

Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. За його словами, зараз росіяни намагаються показати, що нібито готуються до нових наступів.

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Чи може Росія розпочати наступ ще на інших напрямках

Наєв розповів, що ворог зосередив зусилля для розвитку наступу у Луганській та Донецькій областях. Таким чином, в окупантів сил і засобів для ведення наступальних дій на інших операційних напрямках недостатньо.

Проте росіяни намагаються створити уяву, що вони готують наступальні дії на інших операційних напрямках, насамперед на Запорізькому, для відволікання уваги нашого військового командування,

– зауважив командувач Об’єднаних сил ЗСУ.

У чому полягав першочерговий план окупантів

За словами Наєва, першочерговою ціллю Росії, після окупації Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей України, була зміна вищого політичного керівництва та державного устрою нашої країни.

Так, росіяни хотіли встановити тоталітарний режим, позбавити українців суверенітету, зірвати європейську інтеграцію та не допустити вступу України до НАТО.

"Противник планував у найкоротші терміни – до 2 – 3-х тижнів – реалізувати низку стратегічних завдань. Для цього агресор під виглядом навчань сформував ударні угруповання військ та застосував їх у формі так званої "спеціальної воєнної операції", як з окупованих територій, так із північних напрямків", – наголосив генерал-лейтенант.

У підсумку за рік ведення війни ціль Росії досі не досягнута.

Де росіяни намагаються зараз наступати

Станом на 20 березня окупанти продовжують вести наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби наші захисники відбили 69 атак ворога на зазначених напрямках.

У Генштабі ЗСУ зауважили, що епіцентром бойових дій залишається Бахмут.