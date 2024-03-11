Наступ Росії зупинили, ситуація краща, ніж 3 місяці тому, – Зеленський про фронт

Володимир Зеленський висловився щодо нинішньої ситуації, яка склалася на фронті. Президент наголосив, що українські військові зупинили наступ Росії.

Глава держави також наголосив, що ситуація на лінії фронту краща, ніж була 3 місяці тому. Росіяни своєю чергою зазнають поразки в українських солдатів.

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Зеленський висловився щодо ситуації на фронті

Французьке видання BFMTV зазначило, що в інтерв'ю президент Зеленський висловив більш позитивну оцінку ситуації на лінії фронту. Якщо 19 лютого Зеленський описував позицію української армії як "надзвичайно складну" на певних ділянках, то тепер він стверджує, що ситуація значно покращилася.

За даними видання, президент зазначив, що нинішня ситуація "набагато краща, ніж була протягом останніх трьох місяців".

Ми мали труднощі через брак артилерійських боєприпасів, повітряну блокаду, російську далекобійну зброю і високу щільність російських безпілотників,

– пояснив глава держави.

Зеленський також заявив, що наступ Росії зупинено, а їхня армія зазнає значних втрат. Він попередив, що ситуація може швидко погіршитися, якщо українська армія не отримає належної підтримки.

Український очільник також торкнувся питання захоплення Авдіївки, заявивши, що місто не було захоплене російською армією, а просто повністю зруйноване. Тому глава держави закликав Захід продовжувати надавати необхідну зброю нашій державі та боєприпаси.

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