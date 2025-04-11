Літо стане визначальним, – полковник Британії про можливий наступ на Сумщину

Вже було багато інформація щодо ймовірного наступу Росії на Сумську область. Однак Сили оборони України знають про цю загрозу та готові давати відсіч.

Про це 24 Каналу розповів полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон, зауваживши, що лунало вже багато чуток про наступ Росії в Сумській області. Окупанти дійсно мають певні війська на своїй території поблизу цього напрямку.

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Що планує Росія

Як вважає британський військовий, найімовірніше, Росія, як завжди, буде йти в самогубчі атаки на позиції Сил оборони України. Вона переважно так і воює на всій лінії фронту.

Я спілкувався з людьми у тамтешніх бригадах. Росіяни знову використовують хімічну зброю. Ми вже говорили про застосування хлорпікрину. Я так розумію, що вони щодня використовують його на кордоні,

– сказав Геміш де Бреттон-Гордон.

Важливо, аби Захід і надалі продовжував підтримувати нашу державу. Тоді буде легше справитися з цими викликами. Потрібно забезпечувати Україну усіма боєприпасами та іншим потрібним військовим обладнанням.

На мою думку, літо стане важливим та вирішальним періодом для розвитку подій на війні. Я впевнений, що Україна має військову міць та дух, щоб чинити опір цій, можливо, останній атаці ворога,

– сказав британський військовий.

Додамо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія фактично вже почала наступ, про який багато говорилося. Кількість бойових дій на основних напрямках збільшилася майже удвічі. В Сумській ОВА також розповіли, що відбувається в регіоні. Російських військ на території області немає.