Наступ росіян на Сумщині: у ДПСУ відповіли, наскільки реальна загроза

Наразі окупанти наступають на більшості напрямків. На початку травня ворог відкрив Харківський фронт, аби відволікти Сили оборони з найбільш гарячих ділянок на Сході. Демченко розповів, чи можливе повторення "харківського сценарію" на Сумщині.

За даними ГУР, Кремль, окрім наступу на Харківщину, запланував також просування вперед на Сумщині. Речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону розповів, наскільки серйозна небезпека прориву кордону на цьому напрямку, передає 24 Канал.

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Мусимо бути готові

Демченко наголосив, що доки триває російська агресія, варто очікувати й бути готовими до розвитку будь-якої ситуації на будь-якому напрямку. Речник ДПСУ вважає, що окупанти можуть повторити "харківський сценарій" у Сумський області. Ворог має на меті розтягнути сили нашої держави й посіяти паніку.

Станом на зараз ми фіксуємо, що у росіян недостатньо сил для того, щоб досягти своєї якоїсь стратегічної цілі, просунутися вглиб території України досить далеко,

– заявив Демченко.

Однак, підкреслив посадовець, сили загарбника можуть переважати наші сили. Попри те, що в окупантів недостатньо ресурсів, аби зайти далеко вглиб нашої держави, варто бути готовими до всього, попереджає Демченко.

Він нагадав, що російські ДРГ продовжують активно діяти у Сумській області. Саме тут диверсії ворога найчастіші.

Чи можлива окупація Сум

Ризик повторного наступу на Сумщині оцінив і очільник МВА Олексій Дрозденко. За його словами, впевнено стверджувати, що нападу на регіон не буде, не можна. Водночас військові та влада роблять усе можливе, аби запобігти такому розвитку подій.

Дрозденко зауважив, що ворог справді намагається накопичити якісь сили, однак має проблему із засобами.

Очільник МВА каже, що сьогодні наступ на Суми неможливий. Якщо ж окупанти наважаться на нього, то це не принесе їм жодних успіхів. Свідченням тому, вважає посадовець, є ситуація на Харківщині, де стався російський наступ, однак суттєвих результатів ворог досягти не зміг.

За словами Дрозденка, на півночі Харківської області окупанти зайняли низку населених пунктів, які були в "сірій зоні". Те саме щодня вони можуть спробувати зробити на Сумщині.

Ніхто у нас не знає, коли вони там побіжать в атаку. Чим зустрічати у нас є, як не пустити їх до міста Сум – зараз ні, ніяк, вони не дійдуть, шансів немає. Тому працюємо, живемо спокійно, але розуміємо, що ворог підступний,

– наголосив очільник МВА.

Нагадаємо, що вранці 10 травня Росія прорвала фронт на півночі Харківської області та окупувала кілька населених пунктів. Наразі на тій ділянці фронту точаться бої у напрямку Липців і Вовчанська. Президент Зеленський зауважив, що йому добре зрозумілі наміри ворога. Представник ГУР Андрій Юсов сказав, що у разі виникнення ризику наступу на Суми, про це повідомлять офіційно.