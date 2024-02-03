"Буде гостра потреба наступати": від чого залежить активізація ЗСУ навесні

Натепер на всіх напрямках фронту українські військові стоять в обороні. Однак навесні може виникнути вікно можливостей для нового наступу.

Про це 24 Каналу сказав екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий, коментуючи інтерв'ю Кирила Буданова для The Telegraph. Керівник української розвідки вважає, що незабаром ворог може вичерпати свої сили.

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"Я цілком згодний із Кирилом Олексійовичем в оцінці здібностей росіян. У них реально немає резервів і ресурсів на те, щоб наступати довго, навіть у такому темпі, як тепер", – зазначив Дикий.

Не йдеться про якісь стратегічні прориви, походи на Київ чи Харків. Але навіть "повзучий" наступ, який росіяни ведуть на Авдіївку, Куп'янськ, Лиман, триватиме лише до весни.

Успіх України визначатимуть дві складові

Навесні дійсно відкриється вікно можливостей для України, але невідомо, чи вдасться ним скористатись. Це залежить від двох речей:

чи буде кому наступати;

чи буде нормальне постачання боєкомплекту.

Питання БК залежить від США та інших союзників, а от питання особового складу – від України.

Якщо в нас дійсно на весну буде поповнення людей і поновиться постачання БК, то з погляду саме стану нашого ворога в нас не просто з'явиться можливість наступати – у нас буде гостра потреба наступати,

– наголосив Дикий.

Україна вже пропустила вікно можливостей 2022 року, коли могла добити окупантів на Херсонщині й Харківщині. Але тоді визначальним було саме повільне постачання зброї від союзників. Натепер найбільша проблема полягає в особовому складі.

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