До Суровікіна будуть питання, – Ступак розповів, як у Кремлі сприймають втечу з Херсона

Російські окупанти під натиском ЗСУ вимушено відступили з Херсона. Наші воїни вже завершують звільнення правого берега Херсонщини, а росіяни відступили на лівий берег Дніпра.

Про це 24 каналу сказав колишній співробітник СБУ Іван Ступак. За його словами, тепер Суровікіну треба терміново показувати якісь результати на фронті.

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Суровікін перекладає відповідальність за втечу з Херсона

Ступак вважає, що Суровікін переконав Путіна в тому, що треба виходити з Херсона. Так Суровікін перекладає з себе відповідальність, що нібито не він здав Херсон, а попередники. Мовляв, саме вони до цього призвели, а він лише ухвалив непопулярне неприємне рішення.

І з цим діда переконали. Тобто ця відповідальність тепер лежить не на Суровікіну, він, знаєте, як дитя чисте,

– наголосив колишній співробітник СБУ.

За його словами, Суровікін починає газувати на Сході України, зокрема, біля Бахмута. Росіяни намагаються взяти хоча б щось, оскільки йому треба терміново показувати результати. Тому що з 8 жовтня, коли його призначили, Суровікін узагалі не має жодної перемоги – є здавання Херсона та переміщення по лівому берегу Херсонщини.

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Які питання будуть до Суровікіна

Ступак зауважив, що, за наявними у нього даними, призначення Суровікіна командувачем російських військ на війні в Україні лобіювали співробітники ФСБ.

За умови, що у нього будуть перемоги, він може отримати посаду замість Шойгу,

– сказав ексспівробітник СБУ.

За його словами, Шойгу натомість відправляють на менш важливу посаду, наприклад, до Медведєва – він буде ще одним заступником секретаря радбезу Росії. Тобто він не братиме вже активної участі у керуванні цією "операцією".

Однак, додав він, не складається щось у Сєргєя Суровікіна, тому, ймовірно, що через місяць – півтора будуть ставити питання щодо відсутності у нього хоча б якоїсь перемоги.

Звільнення Херсона: головне

11 листопада спецпідрозділи Збройних Сил України зайшли у Херсон. Місцеві мешканці зі сльозами на очах зустріли українських захисників на площі, скандуючи "ЗСУ".

Відступаючи на лівий берег Дніпра, російські окупанти підірвали всі мости. Зокрема, загарбники зруйнували Антонівський міст – головний перехід через Дніпро.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що ЗСУ не мають наміру припиняти звільнення нашої землі від російських загарбників.

Президент Володимир Зеленський заявив, що станом на вечір 12 листопада Сили оборони встановили контроль у понад 60 населених пунктах Херсонщини. Поліція розпочала там стабілізаційні заходи, як і в самому обласному центрі.