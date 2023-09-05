ЗСУ по більшості ділянок вже подолали першу лінію оборони ворога, – Міноборони

Окупанти набудували кілька ліній оборони на Запорізькому напрямку. Однак українські військові поступово пробивають ці захисні укріплення.

Про це 24 Каналу розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, зауваживши, що основний напрямок атак ворога – це Схід. А наступ ЗСУ відбувається на Півдні.

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На Запорізькому напрямку тривають напружені бої. Ворог створює багато перепон, але українські військові поступово просуваються вперед.

На Півдні щодня триває серйозна динаміка та велика кількість активних дій з подолання перепон, які встановлює ворог. Треба розуміти, що просунутися швидко там не можна. Це не такий рух, що всі сіли в авто і поїхали вперед. Триває дуже складна робота наших військ,

– зауважила Маляр.

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Як далеко просунулися українські військові

Як наголосила Маляр, станом на зараз відомо, що ворог більш-менш розбудував три лінії оборони на Півдні. Там є багато різних "неприємних сюрпризів", які доводиться долати українським військовим.

Територія надзвичайно замінована. Є місця, де окупанти мінують землю у три шари. В таких умовах просуватися швидко неможливо. Але рух вперед дійсно є.

По більшості ділянок, де наші військові наступали, вже вдалося подолати першу лінію оборони. Наші військові воюють, як можуть, у таких умовах. Повірте, вони роблять це дуже потужно. Фактично, це військове диво. Адже в росіян перевага в повітрі, в особовому складі та в кількості зброї,

– наголосила Маляр.

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