Наступ ЗСУ на Півдні: окупанти зі значними втратами відійшли з Миколаївки на Херсонщині

Контрнаступ наших героїв на Півдні проходить вдало. Фантастичні воїни ЗСУ вибивають рашистів із займаних позицій та звільняють від них наші землі.

Гарячі бої наших захисників та захисниць з російськими окупантами тривають по всій лінії зіткнення. На Донбасі ЗСУ тримають оборону та не дають ворогу просуватися, а на Півдні йдуть в активний наступ.

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Як проходить контрнаступ ЗСУ

Як відомо, воїни ЗСУ на Херсонщині перейшли у контрнаступ. Ворог довго готувався до оборони своїх позицій, але наші майстерні герої не просто їх вибили із зайнятих рубежів, а змусили панічно тікати.

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, наступ наших захисників та захисниць проходить успішно. Ворог зазнає втрат і відходить все далі й далі.

В ході вдалого наступу підрозділів Сил оборони ворог зазнав втрат та відійшов з населеного пункту Миколаївка Херсонської області, що призвело до панічних настроїв серед військовослужбовців інших підрозділів збройних сил Росії,

– йдеться у повідомленні.

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Радник голови МВС Вадим Денисенко повідомляв, що нашим героям вдалося просунутися на 8 – 10 кілометрів на Запорізькому та Херсонському напрямках. Воїни ЗСУ завдають ворогу втрат та звільняють від них наші міста.

Російські окупанти довго готувалися до контрнаступу ЗСУ, але втримати позиції, над укріпленнями яких працювали, не змогли. З'явилася інформація, що наступ українських захисників та захисниць так сильно налякав російських окупантів, що ті почали втікати зі своїх позицій.

В окупованому Херсоні ворог намагається запровадити свої правила, але робить це вже не так активно – його турбує атака ЗСУ. Раніше анонсований "референдум" окупанти перенесли на наступний рік, хоча так довго протриматися у місті, де населення їм чинить великий спротив, їм навряд чи вдасться.

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У Херсоні та в окупованих районах області зник мобільний зв'язок. Рашисти також намагаються заглушити інтернет.

Контрнаступ наших героїв на Херсонщині проходить вдало, окупанти втікають та зазнають втрат, в їхніх рядах почалася паніка.

На Слобожанському напрямку ситуація напружена, рашисти хочуть піти в наступ та вивчають маршрути для постачання своїх сил зброєю. Наші мужні воїни не лише знають про плани окупантів, а й готові завадити їх втіленню у життя.

Битва за Сєвєродонецьк триває, бої точаться на вулицях міста. Росіяни кидають великі сили на те, щоб захопити місто та вийти на адміністративні кордони Луганської області. Також ворог намагається оточити наші сили на Донбасі. Воїни ЗСУ тримають оборону та не дають окупантам просуватися.

У Чорному морі ворог зберігає активність. Зараз росіяни намагаються наростити ППО на острові Зміїний та анексованому Криму.

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