Є позитивні тенденції: чого можуть досягнути ЗСУ під час наступу 2023 року
Наступні тижні будуть вирішальними в наступальній кампанії ЗСУ 2023 року. Багато чого залежить від того, чи вистачить захисникам наступального потенціалу.
Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп сказав 24 Каналу, що спостерігаються позитивні тенденції в просуванні українських військових на Півдні. Однак завдання щодо виходу на Азовське узбережжя від самого початку було дуже амбіційне.
До вашої уваги Росіяни наступали біля Мар'їнки, а ЗСУ закріплюються на Півдні: карта боїв станом на 1 вересня
"Тепер я розглядав би можливість менш амбіційну. Це, наприклад, звільнення Токмака – важливого транспортного вузла. Це досягнення мало б оперативне значення", – зазначив Шарп.
До слова, саме Токмак вважають ключем до звільнення всього українського Півдня.
Скільки часу до дощів
Як відомо, Південь України в жовтні-листопаді не дуже дощовий. Однак якщо розкиснуть дороги на Сході, росіяни зрозуміють, що там не варто чекати просування ЗСУ, і перекинуть сили на Південь.
Важливо і далі розсмикувати російські резерви та нейтралізувати російську вогневу міць, поступово просуваючись.
"Якщо вдасться нейтралізувати російські резерви або їх виявиться недостатньо на якійсь ділянці оборони, тоді українці зможуть пришвидшити темпи наступу", – констатував Шарп.Оперативно про наступ ЗСУ та звільнені міста й села читайте в нашому телеграмі.
Ситуація на Півдні: останні новини
- Наприкінці серпня українські захисники звільнили Роботине на Запоріжжі. Вони просуваються далі – у напрямку Новоданилівки та Вербового.
- Звільнене Роботине може стати плацдармом на шляху до Токмака. До слова, окупаційна влада в місті вже готується до евакуації, хоча раніше туди завезли свіжих бурятів.
- Начальниця Об'єднаного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що росіяни намагаються заховатися в людних місцевостях. Однак часом підриваються на власних мінах.