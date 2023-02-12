Почався не наступ, а відступ російських військ, – Гудков
Довгий час західна розвідка та ЗМІ пророкували новий масштабний наступ Росія на Україну. Однак бажання і можливості росіян – це дві різні категорії.
Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він переконаний, що активізація росіян на сході – це і є той наступ, якого всі чекали.
Дивіться також Для фіналізації війни треба знищувати по 5 тисяч окупантів щодня, – Подоляк
Гудков згадав нещодавню поразку росіян під Вугледаром. Він переконаний, що наступального потенціалу в російській армії зовсім не залишилось.
Насправді не наступ російських військ, а відступ почався,
– зауважив опозиціонер.
"Переломний момент настав"
За словами Гудкова, російські генерали можуть лише красти, "відкатувати, пиляти, прислужуватися, заглядати віддано в очі і нічого іншого робити не навчилися", інакше ситуація була б дещо складнішою.
Російський опозиціонер впевнений, що на фронті переломний момент уже настав. Весною українські збройні сили будуть наступати, натомість російська армія ні до чого не готова, і її кинуть генерали.
Гудков про можливості російської армії: дивитись відео
Війна закінчиться перемогою України
Гудков переконаний, що 2023 рік стане роком закінчення війни. Вона неодмінно закінчиться перемогою України. Може бути дещо гірший варіант – до кінця 2023 року російська армія знесилиться і буде змушена капітулювати.
Я іншого сценарію не бачу, не розумію, як можна збільшити можливості російської армії, якщо вона всю свою зброю та увесь бойовий потенціал майже витратила, а українська армія його тільки нарощує,
– додав мовець.
Ситуація на Східному напрямку важка
- На східній ділянці фронту ворог зосередив велику частину особового складу своїх військ – мовиться про сотні тисяч солдатів.
- Суттєво посилилося протистояння на Бахмутському напрямку. За свідченнями військових, вагнерівців в основному замінили російські регулярні частини, які зараз здійснюють штурмові дії на українські оборонні позиції.
- Речник Східного угруповання Збройних сил Сергій Череватий повідомив про те, що кожного дня втрати окупантів там йдуть на сотні.