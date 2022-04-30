Наступна ціль – Марс, – Подоляк поглузував із заяви Лаврова про "звільнення від Заходу"

30 квітня 2022 , 13:12
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Джерело:

твітер Михайла Подоляка

Сергій Лавров цинічно заявив, що світ потрібно "звільняти" від Заходу. На такий абсурд маразматика відреагували в Офісі Президента.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що звільнення по-російськи – це масові знищення. Адже путінська армія залишає після себе лише руїни.

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"Звільнити світ від Заходу" – Росія знову озвучила нову мету руйнівної "спецоперації" в Україні. "Звільнення" по-російськи – це лише масові знищення. Втім, наступні цілі спецоперації РФ можуть стосуватися "звільнення" Марса від впливу марсіан. Чекаємо,
– наголосив Подоляк.

Що цьому передувало

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров цинічно заявив, що війна в Україні "сприяє процесу звільнення світу від неоколоніального гніту Заходу, замішаного на расизмі та комплексі винятковості". Про це політик сказав в інтерв'ю китайському ЗМІ.

Лавров вважає, що Захід буцімто "стає на заваді ходу історії".

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Автор: Софія Мінджоса