На наступних виборах будуть серйозні пертурбації, – Кошкіна

На найближчих президентських та парламентських виборах України можуть відбутись серйозні зміни. Зокрема, мовиться про сприйняття певних проросійських політсил.

Таку думку шеф-редакторка інтернет-видання LB.ua Соня Кошкіна висловила в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі. За її словами, українських виборців можна умовно поділити на 2 категорії – біло-блакитну та помаранчеву.

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Кошкіна зауважила, що подібний поділ виник саме після 2004 року. Мовиться про період після Помаранчевої революції.

Кошкіна: Виборці втомились від ОПЗЖ

Журналістка вважає, що українці звикли до того, що в помаранчевому секторі є висока конкуренція. В умовно біло-блакитному все більш консервативно.

На виборах будуть серйозні пертурбації пов'язані з тим, що виборець втомився від конкретно "Опозиційної платформи – За життя". Цьому біло-блакитному виборцю потрібно щось нове. У його ніші, ідеології, сегменті. Соня Кошкіна Шеф-редакторка інтернет-видання LB.ua

Кошкіна відзначила, що нове має стосуватись того, чого зараз на політичному ринку ще немає. "Мені дуже цікаво спостерігати за пертурбаціями саме в цьому напрямку", – додала вона.

До виборів ще 2 роки. Ми не знаємо, які вибори будуть першими – парламентські чи президентські. Теоретично їх можна поміняти місцями,

– наголосила журналістка.

Президентські та партійні рейтинги: коротко