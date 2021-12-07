Наступник Меркель попередив про неприйнятність нової загрози Росії щодо України

7 грудня 2021 , 14:57
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Джерело:

Spiegel Online

Майбутній німецький канцлер Олаф Шольц висловив занепокоєння через ситуацію з російськими військами на кордоні України. Він попередив про неприйнятність нової загрози зі сторони Москви.

Таку заяву Шольц зробив під час пресконференції 7 грудня, яка відбулася після підписання коаліційної угоди.

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Майбутній глава німецького уряду зазначив, що безпека та співпраця в Європі передбачають принципи, які були узгоджені в межах політики розрядки і які продовжують діяти й досі.

Це передбачає і недоторканність кордонів. Дуже важливо, щоб ніхто не перегортав підручники історії, аби мати можливість перекроїти кордони,
– заявив Шольц.

Він наголосив, що за переміщенням російських військ на кордоні з Україною з великою стурбованістю спостерігають як Німеччина, так і Європа загалом, а також США.

"Тому має бути зрозуміло, що ситуація стане неприйнятною, якщо там виникне загроза для України", – пояснив політик. За словами Шольца, цю ж позицію під час розмови з Володимиром Путіним висловить і Джо Байден.

Зверніть увагу! Парламент Німеччини планує затвердили Олафа Шольца новим канцлером замість Ангели Меркель 8 грудня.

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Автор: Наталія Пристанська