Росіяни намагались наступати по лінії "Часів Яр – Хромове – Бахмут"
22 лютого 2024, 18:24Читать новость на русском
Джерело:Сухопутні війська
Російські війська сьогодні, 22 лютого, здійснили спробу наступу на лінії "Часів Яр – Хромово – Бахмут". Втім, ворогу довелось відступити через втрату великої кількості броньованої техніки.
Про спроби наступу окупантів на цій ділянці фронту повідомили Сухопутні війська ЗСУ.
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"Втрата великої кількості броньованих машин противника під час сьогоднішнього наступу спонукала росіян відступити", – повідомило командуванняю
Уточнюють, що допоміг зупинити окупантів підрозділ "Перун", військові спалили 2 БМД на цій ділянці.
Ситуація в районі Часового Яру: головне
- Російські окупанти продовжують зосереджувати свої сили в районі Бахмута та Кліщіївки. Їхня мета – наступ на Часів Яр.
- Ворог намагається просуватися поблизу траси Часів Яр – Хромово малими групами по 30 – 40 осіб.
- Станом на сьогодні, за даними Генштабу, на Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки російських окупантів в районах населених пунктів Кліщіївка та Майорськ Донецької області.