Наталі Портман зачарувала образом у трендовій сукні: фото

Голлівудська кіноактриса Наталі Портман прилетіла в Нью-Йорк для участі у кількох заходах на підтримку її нового проекту Eating Animals, який демонструє веганство з етичної сторони.

Для подій Портман обрала вишукані на елегантні образи, які притаманні її стилю.

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Перший вихід Портман став на шоу The Late Show with Stephen Colbert. Для цього актриса з'явилася в простій чорній сукні з глибоким вирізом.

Пізніше, вже на прем'єрі Eating Animals, Наталі позувала у вечірній сукні Miu Miu з принтом у горох. До слова, модні експерти назвали цей принт наймоднішим влітку 2018.

Наталі Портман у Нью-Йорку