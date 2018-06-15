Наталі Портман зачарувала образом у трендовій сукні: фото
Голлівудська кіноактриса Наталі Портман прилетіла в Нью-Йорк для участі у кількох заходах на підтримку її нового проекту Eating Animals, який демонструє веганство з етичної сторони.
Для подій Портман обрала вишукані на елегантні образи, які притаманні її стилю.
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Перший вихід Портман став на шоу The Late Show with Stephen Colbert. Для цього актриса з'явилася в простій чорній сукні з глибоким вирізом.
Пізніше, вже на прем'єрі Eating Animals, Наталі позувала у вечірній сукні Miu Miu з принтом у горох. До слова, модні експерти назвали цей принт наймоднішим влітку 2018.
Наталі Портман у Нью-Йорку
Джерело: 24 Канал
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