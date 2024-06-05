Гуменюк призначили заступницею начальника управління комунікацій ОК "Південь"

Наталія Гуменюк, яка раніше керувала Центром стратегічних комунікацій Сил оборони півдня, отримала нову посаду. Її призначили заступницею начальника управління комунікацій оперативного командування "Південь".

За словами Гуменюк, її нова посада передбачає відповідальність за "все, що стосується комунікацій" в ОК "Південь". Вона зазначила, що отримання посад офіцерами є закритою інформацією, тому це не нове для неї призначення.

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Що відомо про нову посаду Гуменюк

У середу, 5 червня, стало відомо, що Гуменюк відтепер обіймає посаду заступниці начальника управління комунікацій оперативного командування "Південь".

До її нових обов’язків входять всі аспекти, що стосуються комунікацій ОК "Південь".

Два з половиною роки я була начальником Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, а зараз я офіційно призначена на посаду заступника начальника управління комунікацій ОК "Південь". Тут є деяка різниця, хоча б навіть у тому, що тепер це не Сили оборони, це трошки інше утворення, а вже в межах компетенції ОК "Південь",

– розповіла Гуменюк.

Вона додала, що управління, де вона обійняла нову посаду, створене в рамках реформи комунікації у Збройних силах України. За її словами, ця порівняно нова структура має на меті покращення комунікацій, враховуючи висновки, зроблені з початку повномасштабного вторгнення.

Що відомо про звільнення Гуменюк: коротко