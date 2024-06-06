Гуменюк призначили на посаду, яка не пов'язана з медіа: що відомо
Джерело:СтратКом ЗСУ
Наталію Гуменюк звільнили з посади заступниці начальника Управління комунікацій ОК "Південь”. Її призначили на посаду, яка не пов'язана із взаємодією з медіа.
Управління Стратегічних комунікацій Збройних сил України оприлюднило свою заяву у пізно ввечері в середу, 5 червня.
Читайте також У "Слузі народу" відреагували на чутки про кадрові зміни в уряді
Гуменюк призначили на іншу посаду
Наталію Гуменюк звільнили з посади заступниці начальника Управління комунікацій ОК "Південь".
У зв'язку з проведенням організаційних заходів полковника Наталю Гуменюк було призначено на нижчу посаду – заступника начальника Управління комунікацій управління оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ,
– йдеться в заяві.
Після цього полковника Наталію Гуменюк призначили на посаду в іншому органі військового управління. Наразі її діяльність не пов'язана із взаємодією з медіа.
Вдень 5 червня стало відомо, що Гуменюк призначили заступницею начальника управління комунікацій ОК "Південь". Тоді вона розповіла, що її нова посада передбачає відповідальність за "все, що стосується комунікацій" в ОК "Південь". Вона зазначила, що отримання посад офіцерами є закритою інформацією, тому це не нове для неї призначення.
Звільнення Наталії Гуменюк: що потрібно знати
- У квітні 2024 року українські та іноземні представники медіа опублікували заяву, у якій вимагали усунення Наталії Гуменюк від посади очільниці об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України.
- Згодом стало відомо, що на найближчому засіданні Комітету з питань свободи слова розглянуть це питання.
- На наступний день вже з'явилася інформація від Генштабу про те, що Наталю Гуменюк звільнено з посади речниці Сил оборони Півдня. Її місце зайняв Дмитро Плетенчук.