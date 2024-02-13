"Чуйна людина, щира патріотка": на фронті загинула відважна бойова медикиня Наталія Бокоч

Війна забрала життя ще однієї героїні – бойової медикині Наталії Бокоч. Рідним для захисниці було місто Хуст, що в розташоване в Закарпатській області.

Сумна звістка про загибель Наталії Бокоч, яка віддала своє життя за мир і свободу нашої країни, сколихнула Закарпаття. Її колеги з Хустської станції екстреної медичної допомоги поділилися болем втрати 10 лютого.

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Загибель Наталії Бокоч на фронті

Наталія Бокоч приєдналася до лав Збройних Сил України у 2023 році, маючи за плечима досвід роботи медика та практичну підготовку, здобуту у Великій Британії. Вона була не тільки висококваліфікованим фахівцем, але й відданим патріотом, готовим захищати свою країну в найскладніших умовах.

Безжальна, жорстока війна не перестає про себе нагадувати, приносячи біль та смуток. І знову сумна звістка, яка привела в стан ступору. Хустська СЕМД глибоко сумує з передчасної смерті нашої колишньої колеги, чуйної людини, подруги й щирого патріота… Не можна підібрати слова, щоб висловити жаль та співчуття рідним,

– йдеться у повідомленні.

Втрата Наталії Бокоч, як і інших захисників та захисниць, є черговим підтвердженням того, що найкращі віддають життя за нашу державу, за її щасливе майбутнє. Крім того, вона демонструє: війна стосується не лише регіонів України, на яких тривають бойові дії.

Вони загинули за Україну

Микола Габа, депутат та захисник зі Львівщини. Був депутатом Бродівської міської ради та старшим лейтенантом 80-ї бригади ДШВ. Загинув на Бахмутському напрямку. Командував взводом ударних безпілотних авіаційних комплексів, боронив Україну з початку російської агресії.

Був депутатом Бродівської міської ради та старшим лейтенантом 80-ї бригади ДШВ. Загинув на Бахмутському напрямку. Командував взводом ударних безпілотних авіаційних комплексів, боронив Україну з початку російської агресії. Анна Богуславська, молода бойова медикиня зі Сміли. Вона була солдатом з Черкащини, санітарним інструктором медичного пункту 2 штурмового батальйону. Народилася 2001 року, була матір'ю двох синів та сама – донькою для своєї матері.

Вона була солдатом з Черкащини, санітарним інструктором медичного пункту 2 штурмового батальйону. Народилася 2001 року, була матір'ю двох синів та сама – донькою для своєї матері. Михайло Воєвідко, матрос з Буковини. Він був матросом 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, загинув у боях на лівому березі Дніпра. Народився 15 листопада 1980 року в селі Біла та віддав своє життя за Україну у віці 43 років.

Редакціятакож висловлює співчуття всім рідним та близьким загиблої захисниці. Вічна та світла пам'ять Наталії Бокоч.