"Сім'я патріотів на небі": загинула українська військова Наталя "Іранка" Кузнєцова
Джерело:Руслан Каганець
Загинула активістка "Правого сектора" та військова 67-ї окремої механізованої бригади Наталя Кузнєцова, відома під позивним "Іранка". Незадовго перед Бахмутом загинув її чоловік.
Про це повідомив військовий Руслан Каганець. Обставини смерті Наталі Кузнєцової поки невідомі.
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Наталя загинула вслід за чоловіком
Руслан нагадав, що чоловік Наталі Кузнєцової Віктор Панаско із позивним "Іранець" загинув під Бахмутом у травні 2023 року.
Ще одна сім'я патріотів та націоналістів на небі,
– написав Руслан Каганець.
Наталя Кузнєцова очолювала Чернігівське відділення "Правого сектору". Перед початком повномасштабної війни в Україні Наталія Кузнєцова обіймала посаду керівника київського офісу юридичної компанії SkyLawyers.
А у травні 2022 року вона повідомила, що покинула цивільну службу і пішла служити у лави 3-го окремого стрілецького батальйону 67 ОМБр.
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