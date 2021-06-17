З НАТО чи без – Кремль не відстане від України, – Скоріна

17 червня 2021 , 20:32
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Джерело:

24 канал

На жаль, факт потенційного членства в НАТО не перенесе Україну до куди більш сприятливого та цивілізованого сусіда. Шансів, що Володимир Путін залишить Україну в спокої – мінімальні.

Це важливо приймати як аксіому. Таку думку висловив Єгор Скоріна у своєму відеоблозі "Антифейк".

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За його словами, популярною залишається думка про те, що до Путіну в голову не залізеш. Відтак припустити не можна, як керівник Кремля вчинить, якщо Україна потрапить в НАТО.

З НАТО чи без – Кремль не відстане від України,
– переконаний Скоріна.

Втім, як він додав, кремлівська методичка вже перевірена на багатьох країнах, які відірвалися або намагаються вирватися зі сфери впливу Росії. Під Україну її особливо переписувати не стануть, тому багато кроків можна передбачити вже зараз, переконаний журналіст.

Путін розмірковує мовою відстані ракет, – Скоріна

Скоріна зауважив, що Путін – це особа, яка розмірковує мовою відстані ракет. Президент Росії назвав вступ України в НАТО "червоною лінією", оскільки тоді ракети до центральної частини Росії зможуть долетіти за 7 – 10 хвилин.

Цікаво! Наприклад, із Латвії ракеті летіти менше ніж 7 хвилин. 

"Важливо лише те, якими хворими і божевільними мірками мислить ватажок ядерної держави – мірками відстані ракет. Путін диктує внутрішньої аудиторії повідомлення мовою війни і ненависті", – підсумував він.

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Членство України в НАТО і ЄС: коротко

Дивіться відеоблог "Антифейк" за 17 червня: відео

 

Автор: Аліна Оліховська