З НАТО чи без – Кремль не відстане від України, – Скоріна

На жаль, факт потенційного членства в НАТО не перенесе Україну до куди більш сприятливого та цивілізованого сусіда. Шансів, що Володимир Путін залишить Україну в спокої – мінімальні.

Це важливо приймати як аксіому. Таку думку висловив Єгор Скоріна у своєму відеоблозі "Антифейк".

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За його словами, популярною залишається думка про те, що до Путіну в голову не залізеш. Відтак припустити не можна, як керівник Кремля вчинить, якщо Україна потрапить в НАТО.

З НАТО чи без – Кремль не відстане від України,

– переконаний Скоріна.

Втім, як він додав, кремлівська методичка вже перевірена на багатьох країнах, які відірвалися або намагаються вирватися зі сфери впливу Росії. Під Україну її особливо переписувати не стануть, тому багато кроків можна передбачити вже зараз, переконаний журналіст.

Путін розмірковує мовою відстані ракет, – Скоріна

Скоріна зауважив, що Путін – це особа, яка розмірковує мовою відстані ракет. Президент Росії назвав вступ України в НАТО "червоною лінією", оскільки тоді ракети до центральної частини Росії зможуть долетіти за 7 – 10 хвилин.

Наприклад, із Латвії ракеті летіти менше ніж 7 хвилин.

"Важливо лише те, якими хворими і божевільними мірками мислить ватажок ядерної держави – мірками відстані ракет. Путін диктує внутрішньої аудиторії повідомлення мовою війни і ненависті", – підсумував він.

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Членство України в НАТО і ЄС: коротко

Попри те, що Україна не є членом НАТО, вона має статус партнера Альянсу.

За словами Держсекретаря США Ентоні Блінкена, наша держава має всі шанси, аби долучитися до організації.

Уряд напередодні затвердив зовнішньополітичну стратегію України, яка спрямована на членство в НАТО і ЄС.

Міністерство економіки має намір оновити Угоду про асоціацію України з Європейським Союзом до жовтня 2021 року.

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