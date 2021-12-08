У НАТО готові надати Україні авіацію, якщо Путін вирішить піти на Київ, – ЗМІ

8 грудня 2021 , 17:18
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Джерело:

Defense News

Північноатлантичний альянс готовий надати Україні авіацію. До таких дій вдадуться, якщо Путін вирішить напасти на Київ.

Відповідне рішення ухвалили в Альянсі. Це трапилось, за версією ЗМІ, після зустрічі очільників МЗС країн НАТО у Ризі. 

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У НАТО заявили про готовність надати авіацію Україні у випадку нападу Росії

У Ризі очільник МЗС зустрілись для того, щоб обговорити боротьбу з:

  • накопиченням російських військ біля кордону України;
  • запобігання повторенню російської окупації українських територій 2014 року чи гіршому сценарію.

Після цього держсекретар США Ентоні Блінкен заявив журналістам, що Альянс єдиний у цьому питанні та відповість Росії низкою серйозних економічних санкцій та додатковими зусиллями для посилення оборони НАТО на східному фланзі. Зокрема там назвали 4 ймовірні сценарії розвитку подій.

Перший – ймовірний план Росії окупувати всю Україну. В такому випадку в Альянсі назвали ймовірну відповідь. 

Реакція Заходу на повномасштабне вторгнення може бути жорстокою, можливо включатиме надання Україні повітряної підтримки, якщо Україна програватиме битву, навіть попри відсутність зобов'язань за п'ятою статтею,
– мовиться у повідомленні.  

Інші три передбачають зокрема:

  • захоплення всієї берегової лінії України від Донецька до Молдови, включно з Одесою;
  • захоплення берегової лінії від Донецька до Криму вздовж Азовського моря включно з Маріуполем;
  • анексію окупованого російськими військами регіону Донбасу.

Окрім того, за версією видання, у НАТО є варіанти реакцій на кожен з цих сценаріїв, зокрема:

  • на другий – реакція Заходу також була б жорсткою, включаючи тісніші відносини НАТО з неокупованою частиною України щодо допомоги у захисті;
  • на третій – очікується сильна реакція з боку НАТО – ймовірні масштабні санкції та постачання зброї до Києва. Проте, ймовірно, Захід не посилатиме військову силу для безпосередньої підтримки українських військ, оскільки бойові дії відбуватимуться не поблизу кордонів НАТО і переважно в російськомовних районах;
  • на четвертий – Захід, ймовірно, відповість дипломатично, значно посиливши економічні санкції та масове постачання зброї Україні, але не розгортатиме своїх війська для захисту України. 

Варто сподіватися, що Володимир Путін прийме запрошення Ентоні Блінкена в Ризі, щоб відновити участь у мирному процесі "Мінськ-2", а не використовувати одну з наведених альтернатив. Світ вже дуже небезпечне місце, а російська збройна агресія проти України зробить його набагато небезпечнішим,
– мовиться у виданні.

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Автор: Діана Квасневська