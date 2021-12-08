У НАТО готові надати Україні авіацію, якщо Путін вирішить піти на Київ, – ЗМІ

Північноатлантичний альянс готовий надати Україні авіацію. До таких дій вдадуться, якщо Путін вирішить напасти на Київ.

Відповідне рішення ухвалили в Альянсі. Це трапилось, за версією ЗМІ, після зустрічі очільників МЗС країн НАТО у Ризі.

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У НАТО заявили про готовність надати авіацію Україні у випадку нападу Росії

У Ризі очільник МЗС зустрілись для того, щоб обговорити боротьбу з:

накопиченням російських військ біля кордону України;

запобігання повторенню російської окупації українських територій 2014 року чи гіршому сценарію.

Після цього держсекретар США Ентоні Блінкен заявив журналістам, що Альянс єдиний у цьому питанні та відповість Росії низкою серйозних економічних санкцій та додатковими зусиллями для посилення оборони НАТО на східному фланзі. Зокрема там назвали 4 ймовірні сценарії розвитку подій.

Перший – ймовірний план Росії окупувати всю Україну. В такому випадку в Альянсі назвали ймовірну відповідь.

Реакція Заходу на повномасштабне вторгнення може бути жорстокою, можливо включатиме надання Україні повітряної підтримки, якщо Україна програватиме битву, навіть попри відсутність зобов'язань за п'ятою статтею,

– мовиться у повідомленні.

Інші три передбачають зокрема:

захоплення всієї берегової лінії України від Донецька до Молдови, включно з Одесою;

захоплення берегової лінії від Донецька до Криму вздовж Азовського моря включно з Маріуполем;

анексію окупованого російськими військами регіону Донбасу.

Окрім того, за версією видання, у НАТО є варіанти реакцій на кожен з цих сценаріїв, зокрема:

на другий – реакція Заходу також була б жорсткою, включаючи тісніші відносини НАТО з неокупованою частиною України щодо допомоги у захисті;

щодо допомоги у захисті; на третій – очікується сильна реакція з боку НАТО – ймовірні масштабні санкції та постачання зброї до Києва. Проте, ймовірно, Захід не посилатиме військову силу для безпосередньої підтримки українських військ, оскільки бойові дії відбуватимуться не поблизу кордонів НАТО і переважно в російськомовних районах;

Проте, ймовірно, Захід не посилатиме військову силу для безпосередньої підтримки українських військ, оскільки бойові дії відбуватимуться не поблизу кордонів НАТО і переважно в російськомовних районах; на четвертий – Захід, ймовірно, відповість дипломатично, значно посиливши економічні санкції та масове постачання зброї Україні, але не розгортатиме своїх війська для захисту України.

Варто сподіватися, що Володимир Путін прийме запрошення Ентоні Блінкена в Ризі, щоб відновити участь у мирному процесі "Мінськ-2", а не використовувати одну з наведених альтернатив. Світ вже дуже небезпечне місце, а російська збройна агресія проти України зробить його набагато небезпечнішим,

– мовиться у виданні.

Скупчення військ Росії біля кордону з Україною

Наприкінці жовтня 2021 року американські ЗМІ заявили, що Росія скупчила війська біля кордону з Україною. Це викликало занепокоєння в Європі та США.

У листопаді українська розвідка повідомила, що Росія стягнула до кордону з Україною 94 тисячі осіб російських військових. Також пояснили, що Кремль ймовірно планує взяти Україну в "кільце", адже війська скупчили вздовж окупованого Криму, східного й північного кордону з Росією та Білоруссю.

Ймовірно через це Джо Байден провів двогодинні перемовини з Володимиром Путіним 7 грудня. Згодом у Білому домі заявили, що військові дії Росії матимуть наслідки у вигляді жорстких санкцій. Президент США підтвердив свою підтримку суверенітету і територіальній цілісності України.

Натомість у Путіна бідкались, що Північноатлантичний альянс начебто пробує "освоїти українську територію та нарощує потенціал біля російського кордону".

ЗМІ раніше писали, що у випадку широкомасштабних бойових дій з Росією, НАТО може надати українській армії зброю, системи ППО і РЕБ, а також розвіддані щодо Москви.

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