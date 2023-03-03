НАТО має бути готовим воювати з першого пострілу, – міністр оборони Естонії

Міністр оборони Естонії вважає східний фланг НАТО найважливішим для Альянсу, тому він має бути в безпеці. Оскільки саме на цьому напрямку проходить кордон з головним ворогом – Росією.

НАТО готує нові гарантії безпеки Альянсу, які планують оприлюднити у квітні цього року. Про це в інтерв'ю 24 Каналу заявив голова Міністерства оборони Естонії Ханно Певкур.

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Росія – найбільша загроза для НАТО

Міністр оборони заявляє, що чітке формулювання поняття "ворог" в Альянсу сформувалося саме під час Мадридського саміту, який відбувся у червні 2022 року. Тоді члени НАТО визначили Росію як найбільшу загрозу.

Справа не в східному фланзі НАТО, а в тому, щоб НАТО був готовий воювати з першого пострілу. І це чітке розуміння вже з Мадридського саміту, що найбільшою загрозою для НАТО є Росія. А це також означає, що східний фланг має бути в безпеці,

– говорить голова Міноборони Естонії.

Ханно Певкур порівнює східний фланг НАТО з відчиненими дверима. За його словами, якщо їх лишити відчиненими, то ворог може увійти й в наступні. Проводячи таку паралель, голова естонського Міноборони наголошує на убезпечені цього флангу Альянсу.

Ось чому східний фланг НАТО такий важливий, і ось чому незабаром у квітні ми оприлюднимо нові плани для обох країн, і це саме те, що нам потрібно для гарантування безпеки НАТО,

– заявив Певкур.

Підтримка Естонії у війні з Росією

Протягом усього повномасштабного вторгнення Естонія є одним із найбільших донорів військової допомоги Україні. Ще до початку війни ЗСУ отримали на озброєння "Джавеліни", які допомогли відбити Гостомель і втримати Київ.

Естонія передала Україні майже всі свої 155-мм гаубиці. Українські захисники вже закінчили навчання на цій техніці. За словами військовослужбовців ЗСУ, у них не виникло проблем з освоєнням гаубиць FH-70, адже вони дуже схожі на радянські.

Окрім того, під час свого візиту до Києва, 26 лютого, міністр оборони Ханно Певкур оголосив про новий пакет допомоги. Українські захисники отримають польовий мобільний шпиталь Role 2, автомати, пістолети, безпілотники та багато іншої необхідної військової підтримки.

Міністр оборони Ханно Певкур має на увазі плани безпеки від НАТО як для Естонії, так і для України.