Плюс для України, – політтехнолог про сценарій підготовки НАТО до війни з Росією

У виданні Bild написали, що НАТО розглядає сценарій розширення ескалації за межі України вже в лютому 2024 року. Альянс готується протистояти агресії Росії.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен прокоментував цей матеріал 24 Каналу. Хоча Bild не є еталоном журналістської роботи, але описаний сценарій може бути виграшним для України.

До вашої уваги НАТО готується до війни з Росією, – Bild

"Плюс для України – абсолютно реально створити справжню загрозу європейським країнам і трошки протверезити їх", – зазначив Тизенгаузен.

Можливо, партнери охочіше передаватимуть потрібне озброєння Україні, щоб не довелося скористатись ним самим уже цьогоріч.

Але навіть якщо Росія дійсно почне загострювати ситуацію, то дістане набагато жорсткішу відсіч, ніж за весь час повномасштабного вторгнення в Україну. Окупаційна армія з недобитою технікою – нерівня 300 тисячам натовців разом із передовим озброєнням.

Лише один з можливих сценаріїв

Важливо розуміти, що існує багато інших сценаріїв, які моделюють з огляду на ситуацію та наявні сили. Наприклад, Росія може застосувати ядерну зброю з території Білорусі.

Якщо ж говорити про сценарій, описаний у Bild, то він полягає у відрізанні країн Балтії шляхом захоплення Сувальського коридору. До слова, виданню невідомо, чи вдасться НАТО стримати країну-агресорку.

Росія давно погрожує НАТО: основне

Кремль виступає проти розширення Північноатлантичного альянсу. Не в змозі змиритись із приєднанням до НАТО Фінляндії, Владімір Путін пригрозив країні "проблемами".

Крім того, руками вагнерівців, яких після невдалого перевороту відправили в Білорусь, Росія влаштовувала провокації на кордоні з Польщею. Бойовики навіть наблизились до Сувальського коридору.

До того ж країна-агресорка систематично перевіряє НАТО на реакцію, запускаючи свої літаки до повітряного простору країн-членів Альянсу.

Як відомо, 5 листопада 2024 року в США відбудуться президентські вибори. Росія може скористатись кількатижневою відсутністю американського лідера для загострення ситуації.