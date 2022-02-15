НАТО наразі не бачить ознак деескалації біля кордонів України

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс поки не бачить ознак ознак деескалації біля українських кордонів. Однак Росія нібито подає сигнали про готовність до дипломатичного врегулювання.

За словами генсека НАТО, готовність Росії до діалогу викликає "обережний оптимізм". Однак російські війська залишаються біля українських кордонів.

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Росія може повернути війська в будь-яку мить

Єнс Столтенберг наголосив, що дипломатичні переговори повинні відбуватися. Саме це може давати надію на той самий "обережний оптимізм".

Водночас даних, які б вказували на те, що біля кордонів України йде процес деескалації, немає.

Поки ми не бачили жодних доказів, які б вказували на деескалацію на місцях,

– заявив Столтенберг.

Генсек НАТО наголосив, що Альянс неодноразово спостерігав за тим, що Росія неодноразово відводила війська від кордону, але залишаола техніку. Тому вона в будь-який час може повернути військових до кордонів.

Однак Столтенберг підкреслив, що саме переміщення військ не означає деескалацію.

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