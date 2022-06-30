НАТО не може ухвалювати рішення щодо передачі озброєння, воно належить державам, – аналітик

Альянс НАТО не має у наявності складів зі зброєю та у нього немає можливості надавати летальне озброєння. Озброєння НАТО складається з озброєння країн-членів.

Про це 24 каналу розповів експерт Українського Інституту майбутнього Ігар Тишкевіч. Він також зазначив, що відповідно, НАТО на рівні об'єднання, не може приймати рішення про надання тої чи іншої зброї.

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НАТО може лише окреслювати рамки співпраці, а в подальшому це переростає у договори між Україною та кимось ще із держав НАТО,

– зазначає аналітик Інституту майбутнього.

Тому президент Зеленський і не просив конкретно у НАТО летального озброєння, адже ми не отримаємо цього, каже Тишкевіч.

За його словами, НАТО, в рамках своїх можливостей, може проводити навчання, передавати певні технології, але не більше.

Війна в Україні та НАТО

Через чотири місяці після початку війни в Україні в НАТО нарешті вирішили обговорити надання допомоги країнам Балтії в разі російського нападу, а також додаткову допомогу Україні, яка уже веде боротьбу.

На вбивство росіянами цивільних у Кременчуці перед самітом НАТО відреагував президент Польщі Анджей Дуда. Він наголосив, що відповіддю на ракетний удар по ТЦ має бути збільшення військової підтримки для України.

На саміті НАТО в Мадриді буде затверджено нову стратегічну концепцію Альянсу. Відповідно до неї, Росію визнають найбільшою і прямою загрозою.

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НАТО збільшить кількість своїх сил швидкого реагування до більш ніж 300 тисяч осіб. Нині такі сили налічують близько 40 тисяч військових. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні саміту Альянсу в Мадриді. Він зазначив, що на цій зустрічі приймуть нову концепцію безпеки, в якій Росія буде визнана не партнером організації, а загрозою.

Саміт НАТО у Мадриді: важливе