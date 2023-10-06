Для НАТО небезпечно зупиняти допомогу Україні: огляд бойових дій від Світана

Президент України Володимир Зеленський заявив, якщо бойові дії в Україні будуть заморожені, то Росія вже у 2028 році зможе відновитися та піти війною на країни НАТО. Тому заморожувати конфлікт в Україні не вигідно перш за все Альянсу.

Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному огляді бойових дій на 24 Каналі розповів, що Росія до війни з Україною готувалася 10 років. Тим часом Путін учергове виступив з маразматичною промовою, де заявив, що Росія хотіла вступити в Альянс.

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НАТО має розуміти ризики

Світан розповів, що перед війною в Україні Росія весь бюджет фактично пустила на виробництво зброї, техніки, укомплектування військ. На це вона витратила 10 років. Зараз це все вона збільшила вдвічі, а отже у разі замороження конфлікту зможе відновитись за 5 років.

Після цього Росія вже піде війною по 2 напрямках – півднем України та північчю Білорусі на країни Балтії та частину Польщі, що дотична до Калінінградської області. У країн Балтії в цьому плані дуже незручне розташування, бо вони притиснуті до моря, але в НАТО є генерали, які точно розуміють ці ризики.

Загрози на Куп'янському напрямку

За словами полковника запасу ЗСУ, на Лимано-Куп'янському напрямку росіяни точно будуть намагатись атакувати. У них немає тут проблем з особовим складом, але є проблеми з командирами. А отже наступати широким фронтом на 100 кілометрів вони не зможуть.

Це будуть точкові атаки на 10 кілометрів. Наші командири на місцях знають це все. Тим паче цей напрямок нещодавно відвідав наш президент. Тому тут готові до протидії загрози. Може бути переформатування та підсилення боєприпасами й артилерією.

Огляд бойових дій від Світана: дивіться відео

Удари по російській енергетиці

Військовий експерт пояснив, що таке "дуетні удари", від яких "страждає" російська енергетика. Отже, на території Брянської, Курської та Бєлгородської областей росіяни розмістили ЗРК і РЛС, як першу лінію оборони Москви. Вони підключені до цивільних електричних підстанцій.

Так ось ударом українського БпЛА виводиться з ладу електропідстанція. У цей час вимикається живлення ЗРК і РЛС, і вони на кілька хвилин стають "сліпими". У цей час завдається другий удар саме по РЛС і ЗРК. Зокрема, так нещодавно був уражений російський комплекс ППО С-400.

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