НАТО не збирається брати участь у військовому розблокуванні Чорного моря

У НАТО не будуть залучати власні потужності, щоб створити коридор для експорту зерна у Чорному морі. Там вважають, що це спричинить ще більше загострення ситуації.

Про це в інтерв'ю розповів заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане. Він наголошує, що НАТО не буде залучати власні військові сили. Це спричинить серйозне загострення ситуації.

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Залучення військових потужностей НАТО не допоможе вирішенню ситуації. Навпаки, ми вважаємо, що це спричинить загострення, – зазначив пан Джоане.

Є інші варіанти, як допомогти експортувати зерно Україні

Джоане наголосив, що міжнародні партнери України працюють над тим, як організувати експорт зерна. Серед варіантів – перевезення продукції залізницею та автомобільними шляхами до портів Євросоюзу. Це нелегко організувати, але так, за його словами, цілком реально вивезти частину зерна, яке потрібно продати.

Утім, організацію безпечних коридорів у Чорному морі для експорту зерна досі розглядають. В НАТО визнають, що це організувати дійсно непросто, адже потрібно домовлятися з Росією.

"Другий варіант – який насправді дуже складний – це організувати безпечні коридори по Чорному морю. Їх співорганізатором буде Росія, бо Росія – гравець на цій сцені", – зазначив Мірча Джоане.

Він підкреслив, що такі коридори намагаються зробити за допомогою Туреччини, яка працює тут посередником.

Росія підступно блокує торгові шляхи у Чорному морі

Російські окупанти, зокрема Путін, цинічно розповідають, що не заважають України експортувати зерно. Але саме вони розмістили у Чорному морі військові кораблі та замінували відповідні торгові шляхи.

Туреччина та Румунія вже неодноразово виявляє морські міни, які розставила Росія. Експерти вважають, що в Чорному морі може бути близько 600 таких пристроїв. Вони створюють небезпеку для судноплавства і не тільки. До прикладу, на Одещині вже підірвався чоловік через таку російську міну.

Україна намагається розв'язати проблему з експортом зерна. Є можливість вивозити його через Румунію та Польщу. Але ці шляхи неідеальні.

Історик Тімоті Снайдер взагалі наголошував, що Кремль збирається влаштувати голод у світі. А блокада торгових шляхів в Україні – один з етапів реалізації підступного плану.

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