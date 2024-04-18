НАТО показало свою потужність в Ізраїлі: що тепер робити Україні

Скоро має відбутися засідання Ради Україна – НАТО. Ініціював засідання український президент Зеленський. Ключова тема – посилення українських систем ППО та снаряди. Про це уже повідомив Генсек НАТО Столтенберг.

НАТО зруйнувало всі аргументи, які давало Україні

Нещодавно вся Україна (та і весь світ) побачила, що окремі країни НАТО можуть досить ефективно (за допомогою своєї авіації) захищати повітряний простір держави, що не є членом НАТО.

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Домігшись, щоб Ізраїль не атакували "Шахеди" та ракети, такі держави як США, Франція та Велика Британія зруйнували аргументи, які раніше використовувалися для пояснення, чому сили НАТО у будь-якому вигляді не можуть з'являтися на території України.

Наприклад, легендарна теза про "ескалацію". Був захист Ізраїля ескалацією? Мабуть, був. Кілька держав НАТО, не спитавши Альянс, направили свою авіацію у чужий повітряний простір. Очевидно, це може втягнути НАТО у війну з Іраном? Може. При чому війна може вестися "гібридними" та терористичними методами. Хтось про це думав? То чого всі так переймаються "ескалацією" у випадку України?

Далі теза про те, що держави-члени НАТО мають узгоджувати з іншими свої військові дії. Хтось збирав НАТО щодо захисту Ізраїлю? Може, і Туреччину питали? Ні, а чого? Це ж "рівноправний союз", де кожна Угорщина має рівне право голосу?

Словом, якось усі попередні заяви НАТО про Україну не корелюються з реальним станом справ. Виявляться, що нічого не можна, але коли дуже треба – можна. І на цей аргумент можна тиснути. Усім тим, хто дуже любить розказувати про "особливі відносини" та "договори", які є у США з Ізраїлем, пропоную показати документи, де зафіксована вимога з боку США захищати повітряний простір Ізраїлю. Ще покажіть відповідні угоди з боку Франції та Великої Британії.

До речі, а які угоди з боку Саудівської Аравії, яка взагалі Ізраїль не визнає, вимагали від неї збивати ракети, що летіли на Ізраїль?

НАТО досі не знайшло причини, щоб ефективно допомогти Україні

Як не крути, але виявляється, що працюють не папірці, а політичні інтереси. У випадку України, очевидно, політичного інтересу закривати повітряний простір у них не було. Якщо їм була потрібна причина, то чим геноцид – не причина? Російські агресори здійснюють повітряний геноцид українців. Яскравий приклад – обстріл Чернігова. Таких прикладів – безліч.

Чого НАТО захищало албанців Косово від геноциду сербів, а тут удає, що нічого не відбувається? Бо в албанців Косово у 90-ті були потужні демократичні інституції, система договорів з США і серйозні інвестиції? Відчуваєте, як смішно таке читати?

Якщо потрібні формальні підстави, то от вони – "Будапештський меморандум"? Він "нікчемний" і немає сили? То чого ви з нього не виходите? Навіщо ви підписували те, що не має сили? Очевидно, що якщо дві сторони підписали щось, і одна з них відмовляється виконувати умови, посилаючись на вигадані причини, то це, як не крути, видається шахрайством. Якщо хтось видурить квартиру в обмін на обіцянки, то це буде шахрайством.

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Звісно, у міжнародних відносинах про шахрайство заявити не вийде. Але це ж не скасовує факту, що хтось виміняв в України ядерну зброю на "сферичне ніщо", і тепер розказує про "цінності" та інші подібні речі.

Це тим, хто любить розказувати, що "США нам нічого не зобов'язані". Ну і про те, чого вони нам повинні давати ППО. Взагалі за всіма принципами – ідеологічними, моральними, юридичними – вони просто були повинні прислати авіацію збивати ракети. Як для Ізраїля.

Геополітичне шахрайство

Ми – демократична держава, що поділяє спільні цінності, кандидат у члени ЄС, учасник купи міжнародних організацій та договорів, держава, чию безпеку юридично обіцяли США та Велика Британія. Ми нікому не загрожували, ні на кого не нападали. Дотримувалися міжнародного права. Тепер якісь міжнародні терористи нападають на нас, вбивають, прагнуть нас знищити "просто так". Якщо це не привід прислати авіацію НАТО, то який цей привід може бути? Прислати авіацію – не нападати на Росію, не бомбити її міста, цього ніхто не чекає, а просто допомагати збивати ракети.

Але ніхто не хоче конфліктувати з Росією. Власне, звідки взялася ідея з допомогою Україні озброєнням? Коли Захід чітко дав зрозуміти, що прямо ніколи Україні допомагати не буде, то Україна запропонувала допомогти хоча б зброєю. Але самі вони присилати літаки не хочуть. Давати літаки довго не хотіли, а потім погодилися, але мало, і треба довго готувати пілотів.

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Давати системи ППО наче не проти, але теж мало. Бо шкода систем, шкода грошей. Посилати свої системи разом з персоналом теж не хочеться. Хочеться, щоб воно якось само все закінчилося, а воно не закінчується ніяк. Навпаки, російський агресор нахабнішає, відчуваючи власну безкарність.

У результаті – інші агресори теж нахабніють. Доводиться уже направляти авіацію захищати Ізраїль. Не зважаючи на усі системи ізраїльської ППО. Але потреба ця виникла тому і лише тому, що свого часу не послали авіацію в Україну.

Для виходу з цього замкненого кола є лише два шляхи:

послати в Україну свої сили збивати ракети;

або дати Україні стільки зброї, щоб у зовнішніх зусиллях не було потреби.

Ну або дивитися далі, як це все валиться. Обмежитися Україною не виходить. Дріб'язкове "геополітичне шахрайство" вилазить боком. Для всіх.