Вперше від початку війни: у Чорному морі відбуваються навчання НАТО
Джерело:News.bg
У болгарській акваторії Чорного моря відбуваються щорічні військові навчання НАТО – "Бриз". Участь у навчаннях беруть 11 країн НАТО.
У навчаннях беруть участь 24 бойові та допоміжні кораблі та катери
Це перші масштабні навчання у Чорному морі від початку російського вторгнення в Україну 24 лютого. Участь у навчаннях беруть Болгарія, Албанія, Бельгія, Греція, Італія, Латвія, Польща, Румунія, США, Туреччина та Франція.
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Від цих країн, а також від Командування ВМС НАТО участь у навчаннях беруть 24 бойові та допоміжні кораблі та катери, 5 літаків, 4 вертольоти та 1390 військовослужбовців військово-морських сил.
Повідомляється, що через реальну небезпеку вільно плаваючих протикорабельних мін у районах проведення навчань вжито заходів щодо забезпечення безпеки учасників.До уваги. Оперативне командування "Південь" повідомили про мінну небезпеку в північно-західній частині Чорного моря через штормову погоду. Російські міни можуть дрейфувати до узбережжя.
росія тримає кораблі у Чорному морі
- Поки 11 країн НАТО проводять навчання, росіяни тримають корабельне угруповування, яке контролює ситуацію в північно-західній частині Чорного моря. росіяни тримають великі десантні кораблі, а також судна, які здатні вдарити ракетами типу "Калібр".
- У ВМС ЗС України нещодавно повідомили, що окупанти посилюють охорону Кримського мосту. росія проводить бойову підготовку щодо оборони мосту через Керченську протоку. Окрім того, у кремлі вирішили посилити заходи безпеки в окупованому Криму.
- Важливо додати, що 22 липня Україна, росія, ООН і Туреччина мають підписати так звану "зернову угоду". Договір передбачає безпечне вивезення українського зерна Чорним морем. На перемовинах у Стамбулі Україні вдалося добитися роботи трьох портів: "Одеса", "Південний", "Чорноморськ".
- Греція, яка є членом НАТО, заявила про готовність надати свої кораблі для вивезення морським шляхом українського зерна.
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