Війна в Україні – предтеча великої війни: дипломат назвав головного ворога НАТО

У НАТО розпочинають наймасштабніші військові навчання за останні десятиріччя. У сценарії є загроза нападу Росії на територію країн Альянсу. У НАТО змінили стратегію.

Якщо раніше в Альянсі допускали відвоювання захоплених територій, то зараз розглядають лише відбиття нападу. Це 24 Каналу зауважив дипломат, експерт-міжнародник Руслан Осипенко.

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"Насамперед головний ворог НАТО – це непевність в реалізації навіть стратегії, яку вони прийняли. У них вже змінилася стратегія. Якщо вони допускали захоплення частини території, а потім її відвоювання, то зараз – стримування та відбиття. Тобто недопуск на територію будь-якої країни НАТО", – сказав він.

За словами дипломата, така непевність НАТО лякає увесь Захід.

Що означають навчання НАТО

Руслан Осипенко зазначив, що навчання НАТО означають розгортання сил та засобів відповідно до зміненої концепції, проведення злагодження військ, пошук слабких місць. Стратеги відпрацьовують концепції, а військові злагоджують війська і готують їх до війни.

Тому зараз відбувається процес підготовки до війни. Треба готуватися до великої війни, що не обмежиться українсько-російською війною. Це не регіональна війна. Це предтеча великої війни, протистояння альянсів, демократичного і персоналістських режимів,

– наголосив дипломат.

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